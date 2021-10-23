На модель завели дело за публикацию видео с голой грудью на фоне храма в Москве

Следствие возбудило уголовное дело по факту публикации видео с девушкой, оголившей грудь на фоне храма Василия Блаженного. Речь идёт о модели, известной под псевдонимом Lola Bunny. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Следователь Мещанского межрайонного следственного отдела возбудил уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих)", — сообщил собеседник агентства.

Отметим, что данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. В данный момент Lola Bunny находится под подпиской о невыезде.