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На модель завели дело за публикацию видео с голой грудью на фоне храма в Москве

Статья предусматривает наказание до одного года лишения свободы. Сейчас модель, снявшая ролик, находится под подпиской о невыезде.

23 октября, 09:16
<p>Скриншот © Telegram / "Плохие новости"</p>

Скриншот © Telegram / "Плохие новости"

Следствие возбудило уголовное дело по факту публикации видео с девушкой, оголившей грудь на фоне храма Василия Блаженного. Речь идёт о модели, известной под псевдонимом Lola Bunny. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Следователь Мещанского межрайонного следственного отдела возбудил уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих)", — сообщил собеседник агентства.

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Отметим, что данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. В данный момент Lola Bunny находится под подпиской о невыезде.

Напомним, модель, продающую свои интимные кадры, затравили за видео с голой грудью на фоне храма в Москве. Девушке пришлось извиняться перед оскорблёнными людьми, однако её слов оказалось недостаточно.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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