Родители убитой Болдуином украинки потребовали наказать виновных
Руководство киностудии опасается крупного иска, который может подать семья погибшей, если узнает, что была возможность избежать трагедии.
Фото © Instagram/halynahutchins
Родители оператора Халины Хатчинс, которую во время съёмок фильма "Ржавчина" случайно застрелил актёр Алек Болдуин, требуют найти и наказать виновных в случившемся. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на приятеля погибшей. По его словам, родные узнали о смерти женщины от её мужа, Мэттью Хатчинса.
"Они скорбят, но в то же время хотят получить ответы на свои вопросы. Если это чья-то ошибка, то за неё придётся заплатить", — рассказал собеседник издания.
По его словам, сейчас родители Хатчинс пытаются получить необходимые документы, чтобы вылететь в США. Также отмечается, что руководство киностудии опасается крупного иска, который может подать семья украинского оператора, если узнает, что была возможность избежать гибели женщины.
Ранее в Сети появилась запись звонка в 911 после стрельбы Болдуина на съёмках фильма. Взволнованным голосом женщина говорила, что не может уточнить, были ли заряжены в ружьё боевые, а не холостые патроны.
Напомним, во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. Однако там оказался один боевой. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины оператор Халина Хатчинс погибла. Обвинения против Болдуина пока не выдвинуты. Ранее юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для актёра за убийство оператора.
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