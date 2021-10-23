Родители убитой Болдуином украинки потребовали наказать виновных

Родители оператора Халины Хатчинс, которую во время съёмок фильма "Ржавчина" случайно застрелил актёр Алек Болдуин, требуют найти и наказать виновных в случившемся. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на приятеля погибшей. По его словам, родные узнали о смерти женщины от её мужа, Мэттью Хатчинса.

"Они скорбят, но в то же время хотят получить ответы на свои вопросы. Если это чья-то ошибка, то за неё придётся заплатить", — рассказал собеседник издания.

По его словам, сейчас родители Хатчинс пытаются получить необходимые документы, чтобы вылететь в США. Также отмечается, что руководство киностудии опасается крупного иска, который может подать семья украинского оператора, если узнает, что была возможность избежать гибели женщины.