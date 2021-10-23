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Родители убитой Болдуином украинки потребовали наказать виновных

Руководство киностудии опасается крупного иска, который может подать семья погибшей, если узнает, что была возможность избежать трагедии.

23 октября, 08:54
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B3UAXvmB8p0/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">halynahutchins</a></p>

Фото © Instagram/halynahutchins

Родители оператора Халины Хатчинс, которую во время съёмок фильма "Ржавчина" случайно застрелил актёр Алек Болдуин, требуют найти и наказать виновных в случившемся. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на приятеля погибшей. По его словам, родные узнали о смерти женщины от её мужа, Мэттью Хатчинса.

"Они скорбят, но в то же время хотят получить ответы на свои вопросы. Если это чья-то ошибка, то за неё придётся заплатить", — рассказал собеседник издания.

В США учредили стипендию для женщин-кинематографистов имени убитой на съёмках с Болдуином Хатчинс

В США учредили стипендию для женщин-кинематографистов имени убитой на съёмках с Болдуином Хатчинс

По его словам, сейчас родители Хатчинс пытаются получить необходимые документы, чтобы вылететь в США. Также отмечается, что руководство киностудии опасается крупного иска, который может подать семья украинского оператора, если узнает, что была возможность избежать гибели женщины.

Ранее в Сети появилась запись звонка в 911 после стрельбы Болдуина на съёмках фильма. Взволнованным голосом женщина говорила, что не может уточнить, были ли заряжены в ружьё боевые, а не холостые патроны.

Напомним, во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. Однако там оказался один боевой. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины оператор Халина Хатчинс погибла. Обвинения против Болдуина пока не выдвинуты. Ранее юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для актёра за убийство оператора.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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