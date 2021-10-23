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Меркель ещё 20 лет назад осознала наличие серьёзных разногласий с Путиным

Политик отметила, что роль Берлина в мире снижается, несмотря на богатство Германии. Виной тому "полное изменение баланса сил".

23 октября, 08:49
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Канцлер Германии Ангела Меркель в беседе с газетой Süddeutsche Zeitung заявила, что ещё в ходе выступления президента России Владимира Путина в бундестаге в 2001 году осознала наличие серьёзных разногласий с главой РФ.

"Мне было всегда ясно, ещё тогда, когда он в 2001 году говорил в бундестаге, что есть значительные разногласия. Для российского президента распад Советского Союза является печальным событием, мы же, напротив, ощущаем радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства", — сообщила Меркель.

По её словам, при вступлении в должность она не могла представить, что при Путине будет "аннексирован Крым" и что в Донбассе начнутся серьёзные "военные столкновения". Кроме того, по мнению Меркель, в мире снижается роль Берлина, несмотря на богатое положение ФРГ. Виной тому "полное изменение баланса сил".

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Путин заявил, что Меркель могла бы вновь баллотироваться на пост канцлера ФРГ

"Когда я стала канцлером, ВВП Китая, составлявший 2,3 триллиона долларов, был несколько ниже, чем у Германии с её 2,8 триллиона. Сегодня ВВП Китая составляет 14,7 триллиона долларов, а наш вырос до 3,8 триллиона. В связи с этим нам следует стратегически умно выстраивать наши отношения", — объяснила канцлер.

Меркель заявила о попытках передачи политических сигналов с помощью нарядов

Меркель заявила о попытках передачи политических сигналов с помощью нарядов

Меркель рассказала, что в настоящий момент Германия должна бороться за сохранение "своей значимости". И теперь следует сделать всё, чтобы найти путь, который сплотит Европу.

Ранее Путин назвал большим преувеличением слова, что Меркель "ни в чём Россию не винит". При этом российский лидер заметил, что канцлер ФРГ выступает с поддержкой газопровода "Северный поток – 2", так как понимает, что это исключительно экономический проект.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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