Меркель ещё 20 лет назад осознала наличие серьёзных разногласий с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель в беседе с газетой Süddeutsche Zeitung заявила, что ещё в ходе выступления президента России Владимира Путина в бундестаге в 2001 году осознала наличие серьёзных разногласий с главой РФ.

"Мне было всегда ясно, ещё тогда, когда он в 2001 году говорил в бундестаге, что есть значительные разногласия. Для российского президента распад Советского Союза является печальным событием, мы же, напротив, ощущаем радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства", — сообщила Меркель.

По её словам, при вступлении в должность она не могла представить, что при Путине будет "аннексирован Крым" и что в Донбассе начнутся серьёзные "военные столкновения". Кроме того, по мнению Меркель, в мире снижается роль Берлина, несмотря на богатое положение ФРГ. Виной тому "полное изменение баланса сил".

"Когда я стала канцлером, ВВП Китая, составлявший 2,3 триллиона долларов, был несколько ниже, чем у Германии с её 2,8 триллиона. Сегодня ВВП Китая составляет 14,7 триллиона долларов, а наш вырос до 3,8 триллиона. В связи с этим нам следует стратегически умно выстраивать наши отношения", — объяснила канцлер.

Меркель рассказала, что в настоящий момент Германия должна бороться за сохранение "своей значимости". И теперь следует сделать всё, чтобы найти путь, который сплотит Европу.