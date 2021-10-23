Бывший челябинский вице-губернатор призвал сажать антипрививочников в тюрьму
Сандаков также предложил выставлять счета за лечение в стационаре тем, кто отказался вакцинироваться. Исключение, по его задумке, можно сделать лишь для людей с медотводом.
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Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков заявил, что людей, выступающих против прививок от коронавируса, нужно привлекать к уголовной ответственности. По его мнению, отказ от вакцинации, если он привёл к чьей-то смерти, стоит приравнять к доведению до самоубийства. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".
"Считаю справедливым административно наказывать тех, кто призывает отказаться от прививки. <...> В случае если имеются доказательства того, что призывы отказа от прививки привели к чьей-либо смерти, наказывать надо ещё жёстче. Нужно подобные случаи приравнять к случаям доведения до самоубийства", — пояснил Сандаков.
Он также предложил выставлять счета за лечение в стационаре тем, кто отказался от вакцинации. Исключение, по мнению бывшего вице-губернатора, могут составлять лишь люди с медотводом от прививки.
Отметим, что статья 110 УК РФ "Доведение до самоубийства" подразумевает лишение свободы на срок до шести лет. Однако эта санкция касается только случаев, когда виновный довёл человека до суицида путём угроз, жестокого обращения или системного унижения. Если то же деяние совершено в публичном выступлении, Интернете или СМИ, то срок увеличивается до 15 лет.
Ранее Лайф рассказывал, что вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев высказал идею штрафовать граждан на пять тысяч рублей за отказ от вакцинации. По его словам, это нормально в сравнении с затратами на лечение одного пациента в медучреждении, которое обходится примерно в 200 тысяч рублей. Позднее в Кремле назвали нереальным введение штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса. Такие меры противоречат социальному характеру государства, самым большим приверженцем которого является президент Владимир Путин, уточнил Дмитрий Песков.
Как сообщал Лайф, Николай Сандаков, будучи вице-губернатором Челябинской области, отвечал за взаимодействие главы региона и администрации со СМИ, а также курировал вопросы идеологии. В 2015 году его задержали сотрудники ФСБ. Спустя некоторое время его отпустили из СИЗО, а в марте 2016 года вновь задержали — по обвинению в мошенничестве и взломе электронных ящиков местных журналистов и политологов. Сандакова также обвинили в получении взятки, в его доме прошли обыски. В 2018 году суд отправил экс вице-губернатора в колонию строгого режима на 5,5 года, однако в июле 2020 года Сандаков вышел на свободу по УДО.
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