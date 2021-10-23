Бывший челябинский вице-губернатор призвал сажать антипрививочников в тюрьму

Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков заявил, что людей, выступающих против прививок от коронавируса, нужно привлекать к уголовной ответственности. По его мнению, отказ от вакцинации, если он привёл к чьей-то смерти, стоит приравнять к доведению до самоубийства. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

"Считаю справедливым административно наказывать тех, кто призывает отказаться от прививки. <...> В случае если имеются доказательства того, что призывы отказа от прививки привели к чьей-либо смерти, наказывать надо ещё жёстче. Нужно подобные случаи приравнять к случаям доведения до самоубийства", — пояснил Сандаков.

Он также предложил выставлять счета за лечение в стационаре тем, кто отказался от вакцинации. Исключение, по мнению бывшего вице-губернатора, могут составлять лишь люди с медотводом от прививки.

Отметим, что статья 110 УК РФ "Доведение до самоубийства" подразумевает лишение свободы на срок до шести лет. Однако эта санкция касается только случаев, когда виновный довёл человека до суицида путём угроз, жестокого обращения или системного унижения. Если то же деяние совершено в публичном выступлении, Интернете или СМИ, то срок увеличивается до 15 лет.