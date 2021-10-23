МВД объявило в розыск слившего архив с пытками в тюремной больнице под Саратовом

МВД России объявило в федеральный розыск бывшего заключённого программиста, который передал проекту Gulagu.net видеоархив с пытками осуждённых в саратовской тюремной больнице. О этом свидетельствует информация в базе данных.

Так, согласно карточке, речь идёт о Сергее Савельеве, родившемся в Минске в 1989 году. Он "разыскивается по статье УК", однако в рамках какого именно дела, не указано.