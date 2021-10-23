МВД объявило в розыск слившего архив с пытками в тюремной больнице под Саратовом
Согласно карточке, мужчина "разыскивается по статье УК", однако в рамках какого именно дела, не указывается.
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МВД России объявило в федеральный розыск бывшего заключённого программиста, который передал проекту Gulagu.net видеоархив с пытками осуждённых в саратовской тюремной больнице. О этом свидетельствует информация в базе данных.
Так, согласно карточке, речь идёт о Сергее Савельеве, родившемся в Минске в 1989 году. Он "разыскивается по статье УК", однако в рамках какого именно дела, не указано.
Напомним, ранее в Сети появилось видео с издевательствами над заключённым, который содержался в саратовской больнице. ФСИН начала проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства. После этого в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело. Следствие взял под контроль глава регионального управления ведомства. Виновным грозит до десяти лет за решёткой. 6 октября было возбуждено ещё четыре уголовных дела по фактам пыток осуждённых в тюремной больнице в Саратовской области.
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