"Насильно мил не будешь": В Совфеде оценили заявления о страхе Киева "возвращать" Крым
Сенатор отметила, что люди, живущие на полуострове, уже сделали свой выбор, а всё остальное лишь политические манипуляции.
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Заявление экс-депутата Верховной рады Евгения Червоненко о том, что Киев на самом деле боится "возвращать" Крым из-за того, что люди в этом регионе не проголосуют за нынешнюю украинскую власть, основано на знании "предпочтений и настроений" крымчан. Об этом заявила сенатор от полуострова Ольга Ковитиди в беседе с RT.
"Мы всегда жили мечтой о воссоединении с Родиной… Попытки "возвращать" Крым и Донбасс неминуемо закончатся провалом", — сказала парламентарий.
Ковитиди подчеркнула, что "насильно мил не будешь" — жители региона уже сделали свой выбор, а всё остальное "лишь политические манипуляции".
Ранее Лайф рассказывал, что в Крыму посоветовали недовольным переписью населения иностранным политикам не лезть в дела России. По словам вице-спикера крымского парламента, мнение Украины и Европы не интересует ни власти, ни жителей полуострова.
Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голоса за воссоединение с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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