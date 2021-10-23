Заявление экс-депутата Верховной рады Евгения Червоненко о том, что Киев на самом деле боится "возвращать" Крым из-за того, что люди в этом регионе не проголосуют за нынешнюю украинскую власть, основано на знании "предпочтений и настроений" крымчан. Об этом заявила сенатор от полуострова Ольга Ковитиди в беседе с RT.

"Мы всегда жили мечтой о воссоединении с Родиной… Попытки "возвращать" Крым и Донбасс неминуемо закончатся провалом", — сказала парламентарий.

Ковитиди подчеркнула, что "насильно мил не будешь" — жители региона уже сделали свой выбор, а всё остальное "лишь политические манипуляции".

Ранее Лайф рассказывал, что в Крыму посоветовали недовольным переписью населения иностранным политикам не лезть в дела России. По словам вице-спикера крымского парламента, мнение Украины и Европы не интересует ни власти, ни жителей полуострова.