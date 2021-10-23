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"Насильно мил не будешь": В Совфеде оценили заявления о страхе Киева "возвращать" Крым

Сенатор отметила, что люди, живущие на полуострове, уже сделали свой выбор, а всё остальное лишь политические манипуляции.

23 октября, 11:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Заявление экс-депутата Верховной рады Евгения Червоненко о том, что Киев на самом деле боится "возвращать" Крым из-за того, что люди в этом регионе не проголосуют за нынешнюю украинскую власть, основано на знании "предпочтений и настроений" крымчан. Об этом заявила сенатор от полуострова Ольга Ковитиди в беседе с RT.

"Мы всегда жили мечтой о воссоединении с Родиной… Попытки "возвращать" Крым и Донбасс неминуемо закончатся провалом", — сказала парламентарий.

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Ковитиди подчеркнула, что "насильно мил не будешь" — жители региона уже сделали свой выбор, а всё остальное "лишь политические манипуляции".

Ранее Лайф рассказывал, что в Крыму посоветовали недовольным переписью населения иностранным политикам не лезть в дела России. По словам вице-спикера крымского парламента, мнение Украины и Европы не интересует ни власти, ни жителей полуострова.

Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голоса за воссоединение с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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