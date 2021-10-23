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11-летний спортсмен из Ингушетии побил мировой рекорд, простояв в планке более 11 часов

Абдул-Рахим продержался в таком состоянии на два часа больше мальчика из Австралии — житель Зелёного континента не сдавался в течение девяти с половиной часов.

23 октября, 11:03
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVTlbuUMFa9/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">barakhoev.86</a></p>

Фото © Instagram / barakhoev.86

11-летний Абдул-Рахим Гетагазов из Ингушетии побил мировой рекорд по стоянию в планке — это статическое упражнение на полу с упором на руки или предплечья. Ребёнок смог пробыть в таком состоянии целых 11 часов 11 минут и 11 секунд, сообщили в спортивном клубе "Чингиз".

"Лев мой. Установили мировой рекорд", — написал тренер Гетагазова Урусхан Барахоев на своей странице в "Инстаграме".

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Мальчику вручили заветный сертификат, подтверждающий, что именно он стал мировым рекордсменом. Регистрацию провёл главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко. Стоит отметить, что предыдущий результат принадлежал австралийцу: ребёнок смог простоять в планке девять часов и 30 минут.

Ранее Лайф сообщал, что петербургский силач сдвинул корвет весом две тысячи тонн и побил мировой рекорд. Спортсмен признался, что прежние достижения ему дались легче, так как там достаточно одного максимального усилия вначале, после чего техника начинала двигаться по инерции, с кораблём же всё иначе.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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