11-летний спортсмен из Ингушетии побил мировой рекорд, простояв в планке более 11 часов

11-летний Абдул-Рахим Гетагазов из Ингушетии побил мировой рекорд по стоянию в планке — это статическое упражнение на полу с упором на руки или предплечья. Ребёнок смог пробыть в таком состоянии целых 11 часов 11 минут и 11 секунд, сообщили в спортивном клубе "Чингиз".

"Лев мой. Установили мировой рекорд", — написал тренер Гетагазова Урусхан Барахоев на своей странице в "Инстаграме".

Мальчику вручили заветный сертификат, подтверждающий, что именно он стал мировым рекордсменом. Регистрацию провёл главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко. Стоит отметить, что предыдущий результат принадлежал австралийцу: ребёнок смог простоять в планке девять часов и 30 минут.