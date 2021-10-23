Японцы призвали силой отобрать Курильские острова у России
При этом некоторые жители Страны восходящего солнца отмечают, что недовольство РФ заявлениями Токио о принадлежности региона вполне заслуженно.
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Читатели японской газеты Hokkaido возмутились процессом разрешения "проблемы" принадлежности Курильских островов. Своим мнением они поделились, комментируя заявление премьер-министра страны Фумио Кисиды о суверенитете Японии, который якобы распространяется на южные острова Курильской гряды, и реакцию Москвы на него.
Так, большинство комментаторов занимают жёсткую позицию по данному вопросу. Один из пользователей подчеркнул, что единственная возможность заключается в том, чтобы отобрать острова силой.
"Всё равно нам нужно упорно вести линию на истребование возврата наших островов!" — написал он.
При этом некоторые читатели признают, что недовольство России подобными заявлениями Токио вполне заслуженно и Япония сама виновата в том, что всё время занимала уступчивую позицию. Один из комментаторов отметил, что следовало решительнее действовать в отношении Москвы в те времена, когда Страна восходящего солнца была экономической супердержавой.
"Теперь ясно как божий день: острова нам не вернуть. И Россия позволяет себе даже гневаться на нас!" — отметил пользователь.
Некоторые читатели предложили значительно сократить экономическое сотрудничество с РФ, а "крабов покупать в Канаде". А кто-то отметил, что, вероятно, нынешнее положение дел можно считать хорошим, так как политики не станут тратить "кровные налоги" японцев на восстановление инфраструктуры и хозяйства на островах.
Напомним, новый японский премьер заявил о суверенитете его страны над Южными Курилами. Фумио Кисида также указал, что без решения территориального вопроса Токио не намерен заключать с Москвой мирный договор. В ответ на заявление о суверенитете в Кремле напомнили премьеру Японии, что Южные Курилы являются территорией России. Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Кисиду не ставить ультиматумы в отношении курильского вопроса. По словам дипломата, Японии необходимо признать итоги Второй мировой войны в полном объёме, включая законность принадлежности островов Южно-Курильской гряды России.
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