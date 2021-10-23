Японцы призвали силой отобрать Курильские острова у России

Читатели японской газеты Hokkaido возмутились процессом разрешения "проблемы" принадлежности Курильских островов. Своим мнением они поделились, комментируя заявление премьер-министра страны Фумио Кисиды о суверенитете Японии, который якобы распространяется на южные острова Курильской гряды, и реакцию Москвы на него.

Так, большинство комментаторов занимают жёсткую позицию по данному вопросу. Один из пользователей подчеркнул, что единственная возможность заключается в том, чтобы отобрать острова силой.

"Всё равно нам нужно упорно вести линию на истребование возврата наших островов!" — написал он.

При этом некоторые читатели признают, что недовольство России подобными заявлениями Токио вполне заслуженно и Япония сама виновата в том, что всё время занимала уступчивую позицию. Один из комментаторов отметил, что следовало решительнее действовать в отношении Москвы в те времена, когда Страна восходящего солнца была экономической супердержавой.

"Теперь ясно как божий день: острова нам не вернуть. И Россия позволяет себе даже гневаться на нас!" — отметил пользователь.