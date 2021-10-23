Mash: Лёгкие госпитализированного с ковидом Гаркалина почти полностью поражены

У советского и российского актёра, театрального педагога Валерия Гаркалина почти полностью поражены лёгкие. Об этом сообщает телеграм-канал Mash .

Отмечается, что артист находится в реанимации и всё ещё подключён к аппарату для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Уровень сатурации упал до 40%. По словам медиков, постепенно снижаются функции лёгких. В организме Гаркалина повышаются маркеры воспаления, присутствует риск развития тромбозов. Врачи продолжают делать всё необходимое для спасения жизни звёздного пациента.