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Mash: Лёгкие госпитализированного с ковидом Гаркалина почти полностью поражены

Артист по-прежнему подключён к ЭКМО, сатурация упала до 40%, есть риск развития тромбозов.

23 октября, 10:31
<p>Фото © Дмитрий Коробейников</p>

Фото © Дмитрий Коробейников

У советского и российского актёра, театрального педагога Валерия Гаркалина почти полностью поражены лёгкие. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что артист находится в реанимации и всё ещё подключён к аппарату для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Уровень сатурации упал до 40%. По словам медиков, постепенно снижаются функции лёгких. В организме Гаркалина повышаются маркеры воспаления, присутствует риск развития тромбозов. Врачи продолжают делать всё необходимое для спасения жизни звёздного пациента.

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Напомним, артиста доставили 2 октября в больницу с коронавирусом. Сообщалось, что у Гаркалина поражено от 25 до 50% лёгких, но 6 октября артиста перевели в реанимацию. Девятого числа его подключили к аппарату ЭКМО, а через три дня состояние артиста начало постепенно улучшаться. Позднее стало известно, что Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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