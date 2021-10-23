"Эмоций куча просто!": Жители Сочи бунтом добились отмены одностороннего движения на дороге в Красную Поляну
Люди полностью перекрыли трассу и потребовали убрать ограждения. По их словам, на путь вместо 20 минут уходило два часа из-за жутких пробок.
Скриншот © Telegram / SHOT
Жители Сочи взбунтовались против одностороннего движения на дороге в Красную Поляну. Видео © Telegram / SHOT
Жители Сочи два дня бунтовали против одностороннего движения на трассе Адлер — Альпика-сервис, которое ввели после смертельного ДТП с участием телеведущей Ксении Собчак, и добились его отмены. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что власти отменили двустороннее движение на участке длиной в 26 километров, что стало для местных большой проблемой. Так, на дорогу, по словам жителей, вместо 20 минут стало уходить два часа из-за жутких пробок. При этом можно проехать в объезд, но тогда придётся преодолеть более длинную дистанцию.
Несогласные с таким решением властей вышли на улицу, полностью перекрыли дорогу и требовали вернуть прежнюю схему движения. Протесты проходили под присмотром правоохранителей. В итоге люди добились своего: местные власти вернули двустороннее движение.
"Мы сделали это, дорогу открывают. Всё переводят обратно. Люди, всем спасибо огромное. Мы это сделали! Эмоций куча просто!" — поделились протестующие.
Напомним, Ксения Собчак попала в ДТП по дороге между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае вечером 9 октября. "Майбах", в котором ехала телеведущая, выехал на встречку и столкнулся с "фольксвагеном", в результате пассажирка второй машины скончалась, ещё два человека пострадали. Сама Собчак быстро покинула место происшествия и улетела в Москву. Позже появилось видео момента смертельного ДТП. Водитель "майбаха" признал свою вину, его отправили под домашний арест, а телеведущую вызвали на допрос как свидетеля — сначала в Москву, а потом в Сочи. 20 октября она дала показания в Краснодарском крае.
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