Жители Сочи взбунтовались против одностороннего движения на дороге в Красную Поляну. Видео © Telegram / SHOT

Жители Сочи два дня бунтовали против одностороннего движения на трассе Адлер — Альпика-сервис, которое ввели после смертельного ДТП с участием телеведущей Ксении Собчак, и добились его отмены. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что власти отменили двустороннее движение на участке длиной в 26 километров, что стало для местных большой проблемой. Так, на дорогу, по словам жителей, вместо 20 минут стало уходить два часа из-за жутких пробок. При этом можно проехать в объезд, но тогда придётся преодолеть более длинную дистанцию.

Несогласные с таким решением властей вышли на улицу, полностью перекрыли дорогу и требовали вернуть прежнюю схему движения. Протесты проходили под присмотром правоохранителей. В итоге люди добились своего: местные власти вернули двустороннее движение.