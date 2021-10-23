В Петербурге медиков поймали на фиктивной вакцинации от ковида
По данным полиции, за свои услуги они брали деньги, а после уничтожали неиспользованный препарат и вносили данные пациентов на "Госуслуги". Возбуждено уголовное дело.
Скриншот видео © Пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В Петербурге медиков поймали на фиктивной вакцинации от ковида. Видео © Пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В Северной столице правоохранители пресекли деятельность преступной группы, организовавшей схему фиктивной вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В организации аферы подозреваются пятеро сотрудников поликлиники Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова, которые брали деньги за фиктивные прививки. По данным полицейских, неиспользованный препарат они уничтожали, а после заполняли все необходимые документы на пациентов. При этом информация о вакцинации, как и положено, загружалась на портал "Госуслуги".
"Следователями ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). В настоящее время устанавливаются все эпизоды и участники противоправной деятельности", — уточнили в ведомстве.
Ранее Лайф рассказывал, что в Волгоградской области за продажу липовых сертификатов о вакцинации задержали двух медсестёр. По данным правоохранителей, они вносили недостоверные сведения о пациентах в документацию, чтобы потом занести их в Федеральный регистр привитых.
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