В Петербурге медиков поймали на фиктивной вакцинации от ковида. Видео © Пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Северной столице правоохранители пресекли деятельность преступной группы, организовавшей схему фиктивной вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В организации аферы подозреваются пятеро сотрудников поликлиники Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова, которые брали деньги за фиктивные прививки. По данным полицейских, неиспользованный препарат они уничтожали, а после заполняли все необходимые документы на пациентов. При этом информация о вакцинации, как и положено, загружалась на портал "Госуслуги".