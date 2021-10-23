В регионах России возобновляется акция #МыВместе
Те, кому необходима помощь, могут обратиться в региональные отделения ОНФ и партии "Единая Россия", а также позвонить по бесплатному номеру.
Фото © мывместе.рф
В регионах России вновь будет проводиться акция #МыВместе, в рамках которой добровольцы помогают находящимся на самоизоляции пожилым людям. Об этом сообщил депутат Госдумы от "Единой России", заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) по региональной работе Артём Бичаев.
"Помните, как весной прошлого года мы сомкнули ряды и плечом к плечу вышли на войну с коронавирусом? Тогда, в пылу борьбы за жизни россиян, и родилась наша акция #МыВместе. День и ночь тысячи добровольцев по всей стране, несмотря на угрозу своей жизни, помогали сотням тысяч людей, которым было ещё труднее, чем им", — написал он в "Инстаграме".
Парламентарий заметил, что сейчас во многих регионах страны практически нет свободных коек в ковидных стационарах, а нагрузка на систему здравоохранения вновь стала критической. В связи с этим в жизнь россиян возвращается самоизоляция, особенно это касается старшего поколения.
"Сегодня сотням тысяч пожилых людей, людям, ограниченным в возможностях передвижения, и многим другим вновь нужна наша помощь", — добавил он.
Бичаев призвал коллег по Госдуме, а также всех друзей и знакомых, кто может помочь, сделать это и не оставаться равнодушными. Те, кому помощь необходима, могут написать лично Бичаеву в любой социальной сети, обратиться в региональные отделения ОНФ и партии "Единая Россия", по бесплатному номеру 8 (800) 200-34-11 и оставить заявку.
Ранее депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев поделился полезным номером для помощи нуждающимся во время изоляции по ковиду. Он подчеркнул, что в такой сложный период общество должно помогать и поддерживать друг друга.
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