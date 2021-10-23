Северная Осетия с 26 октября вводит QR-коды для посещения общественных мест
Кроме того, власти республики порекомендовали работодателям перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников, а также работников старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Власти Северной Осетии из-за сложной ситуации с коронавирусом вводят QR-коды для посещения общественных мест. Жителям республики нужно будет предъявлять их с 26 октября до улучшения эпидемиологической ситуации. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меняйло.
"Посещение совершеннолетними гражданами заведений общественного питания, бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных залов, театров, кинотеатров и концертных залов допускается по предъявлению QR-кода, справки об отрицательном ПЦР-тесте или медицинского документа о перенесённом заболевании", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале главы и правительства региона.
В указе отмечается, что нововведения распространяются и на гостей республики при заселении в отели. Работодателям рекомендуется перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников (с условием, что данная мера не нарушает функционирования организации), а также работников старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Ранее Лайф сообщал, что в Северной Осетии нерабочие дни введут с 26 октября по 7 ноября. С 25 по 29 октября школы, вузы и ссузы республики будут учиться дистанционно, с 30 октября по 7 ноября объявлены каникулы.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
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