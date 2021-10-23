Северная Осетия с 26 октября вводит QR-коды для посещения общественных мест

Власти Северной Осетии из-за сложной ситуации с коронавирусом вводят QR-коды для посещения общественных мест. Жителям республики нужно будет предъявлять их с 26 октября до улучшения эпидемиологической ситуации. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меняйло.

"Посещение совершеннолетними гражданами заведений общественного питания, бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных залов, театров, кинотеатров и концертных залов допускается по предъявлению QR-кода, справки об отрицательном ПЦР-тесте или медицинского документа о перенесённом заболевании", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале главы и правительства региона.

В указе отмечается, что нововведения распространяются и на гостей республики при заселении в отели. Работодателям рекомендуется перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников (с условием, что данная мера не нарушает функционирования организации), а также работников старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.