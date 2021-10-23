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Психолог назвала топ-3 поводов обратиться к врачу после перенесённого ковида

Некоторые из перечисленных симптомов возникают и при других вирусных заболеваниях, но только после коронавируса могут длиться до нескольких месяцев.

23 октября, 10:13
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

После перенесённого коронавируса могут появиться проблемы на работе или может ухудшиться настроение. Психолог Марина Решетникова перечислила Лайфу три повода обратиться к специалисту.

Так, помощь может понадобиться на фоне снижения работоспособности, которое проявляет себя как синдром хронической усталости. Кроме того, появление склонности к депрессии, а также снижение общего фона настроения — причины записаться к врачу.

Третьим пунктом Решетникова назвала уменьшение интереса к жизни и получению удовольствия после ковида.

Психолог рассказал о сложностях нынешних "антиковидных выходных"

Психолог рассказал о сложностях нынешних "антиковидных выходных"

При этом исследования показывают, что снижение работоспособности и уменьшение интереса к жизни рассматриваются как единый постковидный симптомокомплекс. Он характерен и для других ОРВИ, однако именно после ковида проявления могут наблюдаться до нескольких месяцев.

Ранее в Роспотребнадзоре дали прогноз по снижению заболеваемости коронавирусом. Более спокойными цифры могут стать лишь к концу года, заметила эпидемиолог Наталья Пшеничная.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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