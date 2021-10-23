Психолог назвала топ-3 поводов обратиться к врачу после перенесённого ковида

После перенесённого коронавируса могут появиться проблемы на работе или может ухудшиться настроение. Психолог Марина Решетникова перечислила Лайфу три повода обратиться к специалисту.

Так, помощь может понадобиться на фоне снижения работоспособности, которое проявляет себя как синдром хронической усталости. Кроме того, появление склонности к депрессии, а также снижение общего фона настроения — причины записаться к врачу.

Третьим пунктом Решетникова назвала уменьшение интереса к жизни и получению удовольствия после ковида.

При этом исследования показывают, что снижение работоспособности и уменьшение интереса к жизни рассматриваются как единый постковидный симптомокомплекс. Он характерен и для других ОРВИ, однако именно после ковида проявления могут наблюдаться до нескольких месяцев.