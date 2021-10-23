Райан Гослинг станет Кеном в новом фильме про куклу Барби
Премьера намечена на 2023-й, подробности сюжета киноленты пока не раскрываются. Какие ещё персонажи появятся в картине, неясно.
Фото © Instagram / goslingdaily
Канадский актёр Райан Гослинг вместе с популярной актрисой Марго Робби сыграет в предстоящей картине о кукле Барби сценаристки и режиссёра Греты Гервиг, известной по фильму "Маленькие женщины". Об этом сообщает Deadline.
Отмечается, что Гослинг сыграет роль Кена. По данным источника издания, артист в настоящее время ведёт заключительные переговоры с киностудией Warner Bros. о съёмках.
Подробности сюжета пока не разглашаются, но известно, что главную роль исполнит австралийская актриса Марго Робби. При этом не сообщается о том, какие ещё персонажи из линейки производителя игрушек Mattel появятся в фильме. Сценарий напишет Ной Баумбах, известный по кинокартинам "Пока мы молоды" и "Мисс Переполох" в соавторстве с Гервиг. Премьера намечена на 2023 год.
Ранее Райан Гослинг рассказал о том, как он провёл долгий карантин с супругой Евой Мендес и двумя дочерьми пяти и семи лет. Он признался, что изоляция заставила их играть с детьми "больше, чем за всю свою карьеру".
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