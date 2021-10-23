Американцев возмутило присвоение звания адмирала женщине-трансгендеру

Администрация Белого дома присвоила женщине-трансгендеру Рейчел Левин звание четырёхзвёздного адмирала, что является первым подобным случаем за всю историю Соединённых Штатов. Об этом сообщает Fox News. Новость восприняли бурно, большинство людей выразили недоумение и неодобрение.

Ведущий телеканала заявил, что в ближайшее время ожидается "назначение коня Джо Байдена в Верховный суд США", и поинтересовался, как скоро CNN проинформирует жителей о "переломном моменте для прав лошадей". Большое количество комментаторов отнеслись к такому решению руководства страны негативно, назвав происходящее клоунадой.

"Когда биологический мужчина называет себя первой женщиной-адмиралом с четырьмя звёздами и ждёт, что мы поверим этому утверждению, <…> глубина его безумия и безумие президента, назначившего его, должны быть признаны. Боже, помоги нам, пожалуйста!" — написал один из пользователей.

Комментаторы отметили, что многие люди не понимают абсурдности данной ситуации, что является "в высшей степени странным". Однако некоторые люди всё же поддержали Рейчел Левин.