Кошки-мышки не нужны: Киргизия отказалась размещать военную базу США
Американский военный объект в аэропорту Манас перестал функционировать в 2014 году, напомнил глава государства.
Фото © ТАСС / Кузьмичёнок Василий
Президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что власти страны не собираются открывать в республике военную базу Вооружённых сил США. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Бишкеке.
"У нас есть российская база в Канте (Чуйская область). Нам хватит одной базы", — заявил Жапаров, отвечая на вопрос о возможности размещения американской военной базы в Киргизии.
Он также отметил, что власти республики не хотят "играть в кошки-мышки с влиятельными странами". А так получится, если в Киргизии будут размещены два военных объекта зарубежных партнёров. Жапаров также напомнил, что в Киргизии американская база, открытая в 2001 в аэропорту Манас, перестала функционировать в 2014 году.
Напомним, ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым интересовался возможностью использования американскими военными российских баз в Киргизии и Таджикистане. Однако в Пентагоне эту информацию не подтвердили.
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