Президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что власти страны не собираются открывать в республике военную базу Вооружённых сил США. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Бишкеке.

"У нас есть российская база в Канте (Чуйская область). Нам хватит одной базы", — заявил Жапаров, отвечая на вопрос о возможности размещения американской военной базы в Киргизии.

Он также отметил, что власти республики не хотят "играть в кошки-мышки с влиятельными странами". А так получится, если в Киргизии будут размещены два военных объекта зарубежных партнёров. Жапаров также напомнил, что в Киргизии американская база, открытая в 2001 в аэропорту Манас, перестала функционировать в 2014 году.