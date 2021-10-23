В Кремле ответили на вопрос о новом саммите России, Армении и Азербайджана

Кремль своевременно сообщит, если Россия, Армения и Азербайджан достигнут договорённости о проведении саммита. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В случае если такая договорённость будет достигнута, мы своевременно сообщим об этом", — приводит его слова РИА "Новости".

Ранее СМИ сообщили, что встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна может пройти в Москве в первой декаде ноября. На ней могут подписать трёхсторонние заявления.