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В Кремле ответили на вопрос о новом саммите России, Армении и Азербайджана

Ранее СМИ сообщили, что следующая встреча лидеров государств может состояться в Москве в первой декаде ноября.

23 октября, 10:20
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Кремль своевременно сообщит, если Россия, Армения и Азербайджан достигнут договорённости о проведении саммита. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В случае если такая договорённость будет достигнута, мы своевременно сообщим об этом", — приводит его слова РИА "Новости".

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Ранее СМИ сообщили, что встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна может пройти в Москве в первой декаде ноября. На ней могут подписать трёхсторонние заявления.

А перед этим на онлайн-конференции Совета глав государств СНГ премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев отметили особую роль Владимира Путина в прекращении карабахского конфликта. Они подчеркнули, что действия российского лидера позволили избежать тысяч жертв с обеих сторон.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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