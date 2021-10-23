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Бастрыкин поручил доложить об основаниях отказа Черногории в выдаче Исмаилова

Накануне адвокат олигарха заявил, что того уже освободили из экстрадиционного изолятора Подгорицы, где он дожидался решения суда.

23 октября, 10:40
<p>Тельман Исмаилов. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Тельман Исмаилов. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об основаниях отказа в выдаче бизнесмена и бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова, который находится в Черногории. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Председатель СК РФ на основании сведений об отказе в выдаче Исмаилова поручил международно-правовому управлению во взаимодействии с МИД РФ подробно изучить основания отказа в выдаче, после чего осуществить доклад", — указано в сообщении.

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Накануне адвокат олигарха Милош Вуксанович заявил, что Исмаилов получил убежище в Черногории, в связи с чем "исчезли основания" для дальнейшего пребывания за решёткой. Он также отметил, что миллиардера уже освободили из экстрадиционного изолятора, где он дожидался решения суда.

Напомним, в 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Исмаилова по обвинению в организации двух убийств — владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва. Экс-владельцу Черкизовского рынка также предъявили обвинение в незаконном обороте оружия. 1 октября 2021 года Исмаилова задержали в Черногории по запросу России. По словам его адвоката, это произошло после того, как бизнесмен подал прошение о политическом убежище.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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