Бастрыкин поручил доложить об основаниях отказа Черногории в выдаче Исмаилова

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об основаниях отказа в выдаче бизнесмена и бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова, который находится в Черногории. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Председатель СК РФ на основании сведений об отказе в выдаче Исмаилова поручил международно-правовому управлению во взаимодействии с МИД РФ подробно изучить основания отказа в выдаче, после чего осуществить доклад", — указано в сообщении.