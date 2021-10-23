От ковида умерла журналистка Майя Пешкова
Смерть наступила в ночь на субботу, 23 октября. В последнее время 75-летняя женщина находилась в больнице.
Майя Пешкова. Фото © Сайт "Эха Москвы"
От коронавируса умерла журналистка "Эха Москвы" Майя Пешкова. Об этом сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.
"Журналист "Эха" Майя Пешкова ушла из жизни. Ковид", — написал он в "Твиттере".
На сайте издания уточняется, что трагическое событие произошло в ночь на субботу. В последнее время 75-летняя женщина находилась в больнице.
Майя Пешкова родилась 22 сентября 1946 года и работала на "Эхе" с 1992 года. Она была автором программ "Непрошедшее время", "Книжное казино", "Детская площадка", "Титульный лист", "Книги и вокруг". В 2006 году награждена серебряной медалью Александра Блока, а в 2007 была отмечена благодарностью Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Ранее Лайф рассказывал о смерти актрисы из фильма "Пиковая дама" Ольги Красиной. Артистка ушла из жизни в возрасте 80 лет.
Лента новостей
Mash: Лёгкие госпитализированного с ковидом Гаркалина почти полностью поражены
сегодня в 10:31
"Эмоций куча просто!": Жители Сочи бунтом добились отмены одностороннего движения на дороге в Красную Поляну
сегодня в 10:26
В Кремле ответили на вопрос о новом саммите России, Армении и Азербайджана
сегодня в 10:20
Комментариев: 0