НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

От ковида умерла журналистка Майя Пешкова

Смерть наступила в ночь на субботу, 23 октября. В последнее время 75-летняя женщина находилась в больнице.

23 октября, 10:34
<p>Майя Пешкова. Фото © <a href="https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2924044-echo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт "Эха Москвы"</a></p>

Майя Пешкова. Фото © Сайт "Эха Москвы"

От коронавируса умерла журналистка "Эха Москвы" Майя Пешкова. Об этом сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

"Журналист "Эха" Майя Пешкова ушла из жизни. Ковид", — написал он в "Твиттере".

На сайте издания уточняется, что трагическое событие произошло в ночь на субботу. В последнее время 75-летняя женщина находилась в больнице.

Гендиректор "Олимпийского" Гурецкий умер в 49 лет от осложнений после ковида

Гендиректор "Олимпийского" Гурецкий умер в 49 лет от осложнений после ковида

Майя Пешкова родилась 22 сентября 1946 года и работала на "Эхе" с 1992 года. Она была автором программ "Непрошедшее время", "Книжное казино", "Детская площадка", "Титульный лист", "Книги и вокруг". В 2006 году награждена серебряной медалью Александра Блока, а в 2007 была отмечена благодарностью Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ранее Лайф рассказывал о смерти актрисы из фильма "Пиковая дама" Ольги Красиной. Артистка ушла из жизни в возрасте 80 лет.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1