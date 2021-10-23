От ковида умерла журналистка Майя Пешкова

От коронавируса умерла журналистка "Эха Москвы" Майя Пешкова. Об этом сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

"Журналист "Эха" Майя Пешкова ушла из жизни. Ковид", — написал он в "Твиттере".

На сайте издания уточняется, что трагическое событие произошло в ночь на субботу. В последнее время 75-летняя женщина находилась в больнице.

Майя Пешкова родилась 22 сентября 1946 года и работала на "Эхе" с 1992 года. Она была автором программ "Непрошедшее время", "Книжное казино", "Детская площадка", "Титульный лист", "Книги и вокруг". В 2006 году награждена серебряной медалью Александра Блока, а в 2007 была отмечена благодарностью Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.