Вильфанд назвал самый холодный день предстоящей недели в Москве

В столичный регион пришло похолодание, ночью температуры сугубо отрицательные. Как сообщил ТАСС руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, понедельник, 25 октября, станет самым холодным днём в ближайшие 10 дней, ожидается два-четыре градуса тепла. При этом к четвергу, 28 октября, потеплеет до +13 градусов.

"Дневные температуры будут максимальные два-четыре [градуса тепла], а по области даже ещё ниже, до ноля. Самый холодный день (понедельник. — Прим. Лайфа) будет в течение ближайших 10 дней. Хотя облачно с прояснениями, но без осадков, и ветер успокоится. Будут прояснения, солнышко будет", — сказал метеоролог.

Вильфанд отметил, что вторник должен пройти без осадков, днём обещают температуру пять-семь градусов тепла, а в среду — в диапазоне шесть-восемь градусов выше нуля. При этом, по словам собеседника агентства, в предстоящий четверг, 28 октября, температура воздуха значительно повысится, до +8... +13 градусов, а выходные через неделю будут прохладными.

Глава Гидрометцентра также добавил, что решение о смене резины на зимнюю каждый автолюбитель должен принимать самостоятельно. Владельцам автомобилей с шипованными колёсами метеоролог рекомендовал уже их менять. Вильфанд объяснил это тем, что температура часто будет ниже пяти градусов даже днём. По его словам, в длительный период такой погоды ухудшается эластичность резины и качество сцепления.