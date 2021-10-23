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Гимнаст Климентьев завоевал бронзовую медаль в упражнении на кольцах на чемпионате мира

Награда стала третьей для сборной России на первенстве в Японии.

23 октября, 11:36
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Россиянин Григорий Климентьев выиграл бронзовую медаль в упражнении на кольцах на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в японском Китакюсю.

20-летний спортсмен разделил третье место с итальянцем Сальваторе Мареской. Оба получили от судей за своё выступление по 14,833 балла.

Чемпионом мира стал Синюй Лань из Китая, у которого 15,200 балла. Второе место занял Марко Лодадио из Италии (14,866).

Мельникова выиграла бронзу в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике

Мельникова выиграла бронзу в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике

Для сборной России медаль Климентьева стала третьей на первенстве в Японии. Ранее Ангелина Мельникова выиграла золото в индивидуальном многоборье и бронзу в опорном прыжке.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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