Гимнаст Климентьев завоевал бронзовую медаль в упражнении на кольцах на чемпионате мира

Россиянин Григорий Климентьев выиграл бронзовую медаль в упражнении на кольцах на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в японском Китакюсю.

20-летний спортсмен разделил третье место с итальянцем Сальваторе Мареской. Оба получили от судей за своё выступление по 14,833 балла.

Чемпионом мира стал Синюй Лань из Китая, у которого 15,200 балла. Второе место занял Марко Лодадио из Италии (14,866).