Гимнаст Климентьев завоевал бронзовую медаль в упражнении на кольцах на чемпионате мира
Награда стала третьей для сборной России на первенстве в Японии.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Россиянин Григорий Климентьев выиграл бронзовую медаль в упражнении на кольцах на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в японском Китакюсю.
20-летний спортсмен разделил третье место с итальянцем Сальваторе Мареской. Оба получили от судей за своё выступление по 14,833 балла.
Чемпионом мира стал Синюй Лань из Китая, у которого 15,200 балла. Второе место занял Марко Лодадио из Италии (14,866).
Для сборной России медаль Климентьева стала третьей на первенстве в Японии. Ранее Ангелина Мельникова выиграла золото в индивидуальном многоборье и бронзу в опорном прыжке.
Комментариев: 0