Умерла звезда фильма "Следствие ведут знатоки. Полуденный вор" Татьяна Бестаева

Умерла советская и российская актриса театра и кино Татьяна Бестаева, известная по роли Мани в фильме "Следствие ведут знатоки. Полуденный вор". Об этом сообщает пресс-служба Театра имени Моссовета, в котором артистка трудилась с 1961 года.

"Театр имени Моссовета с прискорбием сообщает: после продолжительной болезни скончалась народная артистка РСФСР Татьяна Владимировна Бестаева. Потеря невосполнима", — говорится в сообщении пресс-службы.

В учреждении культуры также принесли соболезнования родным и близким. Информация о месте и дате прощания пока не известна, она будет сообщена позднее.

Татьяна Бестаева родилась 13 июня 1937 года в селе Чурбаули в Северной Осетии. В 1961 году она окончила ВГИК и стала актрисой Театра имени Моссовета. Зрителям актриса знакома по ролям Палагны в фильме "Тени забытых предков", Лили-Бэлл в спектакле "Странная миссис Сэвидж" и другим.