Умерла звезда фильма "Следствие ведут знатоки. Полуденный вор" Татьяна Бестаева
Отмечается, что актриса скончалась после продолжительной болезни. Место и дата прощания пока не известны.
Татьяна Бестаева. Фото © "Кинопоиск"
Умерла советская и российская актриса театра и кино Татьяна Бестаева, известная по роли Мани в фильме "Следствие ведут знатоки. Полуденный вор". Об этом сообщает пресс-служба Театра имени Моссовета, в котором артистка трудилась с 1961 года.
"Театр имени Моссовета с прискорбием сообщает: после продолжительной болезни скончалась народная артистка РСФСР Татьяна Владимировна Бестаева. Потеря невосполнима", — говорится в сообщении пресс-службы.
В учреждении культуры также принесли соболезнования родным и близким. Информация о месте и дате прощания пока не известна, она будет сообщена позднее.
Татьяна Бестаева родилась 13 июня 1937 года в селе Чурбаули в Северной Осетии. В 1961 году она окончила ВГИК и стала актрисой Театра имени Моссовета. Зрителям актриса знакома по ролям Палагны в фильме "Тени забытых предков", Лили-Бэлл в спектакле "Странная миссис Сэвидж" и другим.
Ранее Лайф сообщал, что умерла актриса из фильма "Пиковая дама" Ольга Красина. Артистка ушла из жизни в возрасте 80 лет. Причина смерти не называется.
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