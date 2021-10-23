Политолог раскрыл смысл слов Тимошенко о "большом обмане" по российскому газу

Российский политолог Руслан Бальбек прокомментировал заявление главы партии "Батьковщина" и депутата Верховной рады Юлии Тимошенко, которая уличила Киев в "большом обмане" в ситуации с покупкой европейского газа и напомнила, что Украина всегда использовала только российское топливо.

"Думаю, что Тимошенко поставила перед собой цель выйти из политического сумрака, а для этого нужны громкие заявления против действующей власти и продвижение самой себя как единственного достойного политика", — сказал Бальбек в беседе с RT.

Он считает, что текущие события на Украине только на руку главе "Батьковщины". По мнению эксперта, сейчас избиратели потеряли доверие к нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и, вероятно, как считает сама Тимошенко, готовы начать прислушиваться к ней.