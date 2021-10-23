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Политолог раскрыл смысл слов Тимошенко о "большом обмане" по российскому газу

По мнению эксперта, лидер "Батьковщины" хочет "выйти из сумрака", а для этого требуются громкие заявления для продвижения себя как единственного достойного политика.

23 октября, 11:25
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/photos/2547113408660080" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Юлія Тимошенко</a></p>

Фото © Facebook / Юлія Тимошенко

Российский политолог Руслан Бальбек прокомментировал заявление главы партии "Батьковщина" и депутата Верховной рады Юлии Тимошенко, которая уличила Киев в "большом обмане" в ситуации с покупкой европейского газа и напомнила, что Украина всегда использовала только российское топливо.

"Думаю, что Тимошенко поставила перед собой цель выйти из политического сумрака, а для этого нужны громкие заявления против действующей власти и продвижение самой себя как единственного достойного политика", — сказал Бальбек в беседе с RT.

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Он считает, что текущие события на Украине только на руку главе "Батьковщины". По мнению эксперта, сейчас избиратели потеряли доверие к нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и, вероятно, как считает сама Тимошенко, готовы начать прислушиваться к ней.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украине будет "очень сложно пережить предстоящую зиму" из-за отсутствия прямого диалога с Россией по вопросу газа.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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