СМИ сообщили о сепсисе у госпитализированного с ковидом Гаркалина

Известный российский и советский актёр Валерий Гаркалин находится в критическом состоянии, у него начался сепсис. Об этом сообщила kp.ru.

Отмечается, что у артиста почти полностью поражены лёгкие. Ему диагностировали тромбоз на фоне коронавируса и вновь ввели в медикаментозную кому. Чтобы организм боролся с сепсисом, Гаркалину делают переливание крови.

При этом агент артиста Наталья Теплова в беседе телеканалом "Звезда" опровергла сообщения об обнаружении сепсиса.