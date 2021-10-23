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СМИ сообщили о сепсисе у госпитализированного с ковидом Гаркалина

Однако агент актёра эту информацию опровергает. По данным журналистов, артист подключён к ЭКМО, врачи делают ему переливание крови.

23 октября, 12:51
<p>Валерий Гаркалин. Фото © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/2636660/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинопоиск"</a></p>

Валерий Гаркалин. Фото © "Кинопоиск"

Известный российский и советский актёр Валерий Гаркалин находится в критическом состоянии, у него начался сепсис. Об этом сообщила kp.ru.

Отмечается, что у артиста почти полностью поражены лёгкие. Ему диагностировали тромбоз на фоне коронавируса и вновь ввели в медикаментозную кому. Чтобы организм боролся с сепсисом, Гаркалину делают переливание крови.

Mash: Лёгкие госпитализированного с ковидом Гаркалина почти полностью поражены

Mash: Лёгкие госпитализированного с ковидом Гаркалина почти полностью поражены

При этом агент артиста Наталья Теплова в беседе телеканалом "Звезда" опровергла сообщения об обнаружении сепсиса.

"Я понятия не имею, что за бред они пишут и откуда у них эта информация. Ни дочери его, ни мне ничего подобного не сообщали", — сказала представитель Гаркалина.

Напомним, артиста доставили 2 октября в больницу с коронавирусом. Сообщалось, что у Гаркалина поражено от 25 до 50% лёгких, но 6 октября артиста перевели в реанимацию. Девятого числа его подключили к аппарату ЭКМО, а через три дня состояние артиста начало постепенно улучшаться. Позднее стало известно, что Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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