СМИ сообщили о сепсисе у госпитализированного с ковидом Гаркалина
Однако агент актёра эту информацию опровергает. По данным журналистов, артист подключён к ЭКМО, врачи делают ему переливание крови.
Валерий Гаркалин. Фото © "Кинопоиск"
Известный российский и советский актёр Валерий Гаркалин находится в критическом состоянии, у него начался сепсис. Об этом сообщила kp.ru.
Отмечается, что у артиста почти полностью поражены лёгкие. Ему диагностировали тромбоз на фоне коронавируса и вновь ввели в медикаментозную кому. Чтобы организм боролся с сепсисом, Гаркалину делают переливание крови.
При этом агент артиста Наталья Теплова в беседе телеканалом "Звезда" опровергла сообщения об обнаружении сепсиса.
"Я понятия не имею, что за бред они пишут и откуда у них эта информация. Ни дочери его, ни мне ничего подобного не сообщали", — сказала представитель Гаркалина.
Напомним, артиста доставили 2 октября в больницу с коронавирусом. Сообщалось, что у Гаркалина поражено от 25 до 50% лёгких, но 6 октября артиста перевели в реанимацию. Девятого числа его подключили к аппарату ЭКМО, а через три дня состояние артиста начало постепенно улучшаться. Позднее стало известно, что Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО.
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