"Ельцин-центр" отказался от сотрудничества с Вадимом Самойловым после Ural Music Night

Из-за высказываний основателя группы "Агата Кристи" Вадима Самойлова на международном музыкальном фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге о "Ельцин-центре" руководство учреждения приняло решение прекратить сотрудничество с музыкантом. Об этом сообщается в инстаграме "Ельцин-центра".

"Оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами "Ночи музыки" и надеемся никогда более не видеть господина Самойлова в стенах "Ельцин-центра", — указала пресс-служба организации.

Отмечается, что Вадим Самойлов также нелестно высказался о сексуальных меньшинствах и людях, придерживающихся либеральных политических взглядов.