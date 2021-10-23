"Ельцин-центр" отказался от сотрудничества с Вадимом Самойловым после Ural Music Night
Музыкант резко высказался о сексуальных меньшинствах и людях, придерживающихся либеральных политических взглядов.
Фото © Instagram / yeltsincenter
Из-за высказываний основателя группы "Агата Кристи" Вадима Самойлова на международном музыкальном фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге о "Ельцин-центре" руководство учреждения приняло решение прекратить сотрудничество с музыкантом. Об этом сообщается в инстаграме "Ельцин-центра".
"Оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами "Ночи музыки" и надеемся никогда более не видеть господина Самойлова в стенах "Ельцин-центра", — указала пресс-служба организации.
Отмечается, что Вадим Самойлов также нелестно высказался о сексуальных меньшинствах и людях, придерживающихся либеральных политических взглядов.
Ранее стало известно, что Стас Барецкий намерен подать в суд на Анастасию Волочкову за "сексуальное преследование". По словам шоумена, бывшая прима-балерина мучает его постоянными звонками и приставаниями, заявляя о "безумном влечении".
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