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Киссинджер призвал мировые державы отказаться от национализма для победы над ковидом

Экс-госсекретарь США считает, что политики должны выполнить основные обязательства перед собственными гражданами, но и в то же время связать народы мира общими человеческими узами.

23 октября, 12:22
<p>Генри Киссинджер. Фото © ТАСС / Jörg Carstensen / dpa</p>

Генри Киссинджер. Фото © ТАСС / Jörg Carstensen / dpa

Лидерам крупнейших мировых государств необходимо более тесно сотрудничать, чтобы справиться с такими проблемами, как пандемия коронавируса и изменение климата. Такое мнение выразил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

"Если мир станет ареной национализма для всех стран, будет гораздо сложнее предотвращать проблемы и избегать конфликтов", — цитирует его Bloomberg.

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Экс-госсекретарь США считает, что в первую очередь главы держав должны выполнить основные обязательства перед собственными гражданами, но и в то же время связать народы мира общими человеческими узами.

А ранее монгольский дипломат предложил запереть мировых лидеров в бункере с водкой. Это, по его мнению, поможет главам крупных держав стать друзьями и достигнуть консенсуса в решении вопросов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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