Киссинджер призвал мировые державы отказаться от национализма для победы над ковидом

Лидерам крупнейших мировых государств необходимо более тесно сотрудничать, чтобы справиться с такими проблемами, как пандемия коронавируса и изменение климата. Такое мнение выразил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

"Если мир станет ареной национализма для всех стран, будет гораздо сложнее предотвращать проблемы и избегать конфликтов", — цитирует его Bloomberg.

Экс-госсекретарь США считает, что в первую очередь главы держав должны выполнить основные обязательства перед собственными гражданами, но и в то же время связать народы мира общими человеческими узами.