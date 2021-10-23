Главная причина роста заболеваемости коронавирусом в России и новых антирекордов по смертности от болезни заключается в низком уровне вакцинации населения. Об этом заявил бывший главный государственный санитарный врач РФ, вице-президент Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с "Вечерней Москвой". Он назвал сложившуюся в стране ситуацию "понятной", так как наступил осенний период, дети вернулись в школы, а работники — в офисы, что и сыграло свою роль в распространении инфекции.

Онищенко отметил, что в Москве, которая имеет всё необходимое для вакцинации, прививку сделали на 10% меньше граждан, чем в области, хотя регион, по сути, один и тот же. Всё это, подчеркнул эксперт, сказывается на ситуации с заболеваемостью.

"Есть смысл заняться своим здоровьем и привиться от коронавируса, чтобы не допустить новых рекордов. <...> Не надо паниковать! Сейчас решить проблему с распространением вируса можно только через вакцину. Даже если вы заразитесь, болезнь будет протекать намного легче. Только тогда, когда большинство граждан получит укол, можно будет говорить о снижении темпов заболеваемости", — сказал Онищенко.

Он также посоветовал гражданам сделать прививку от гриппа, так как сейчас наблюдается вспышка этой болезни.