Климатолог предсказал новые засухи и проблемы с водой в России

В России в ближайшие десятилетия в результате снижения количества осадков на 20–30% всё чаще будут происходить засухи, такое положение дел повлияет на сельскохозяйственную сферу. Об этом сообщил директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин в беседе с Ura.ru.

"Межгодовые различия будут расти. Грубо говоря, год может быть более водный и менее водный. Этот размах увеличится, а это означает, что индикатор количества засух будет больше, то есть количество осадков может снизиться на 20–30%, а количество засух увеличится в два раза. Конечно, имеются в виду горизонты нескольких десятилетий. Это не XXII век, но и не ближайшие пять лет", — указал Кокорин.

По словам специалиста, на южной территории Европейской России снизится количество осадков, хотя и не "очень сильно". Кокорин отметил, что более высокие температуры способствуют высокому испарению.

"Это проблема сельского хозяйства. Эффекты понятны. Быть готовыми к переходу на более засухоустойчивые культуры", — подчеркнул климатолог.

А из-за нехватки пресной воды в обозримом будущем начнутся проблемы в сельском хозяйстве, рассказал гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов. По его словам, об этом должны задуматься власти.

"Когда нет воды, где же её взять на орошение? Это стратегические проекты, над которыми правительственные структуры должны задуматься. Если на Дону будет так же всё продолжаться, то лет через 20–30 не самая благоприятная ситуация будет", — пояснил Болгов.