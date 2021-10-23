На Урале компания парней-наркоманов до смерти забила подростка-сироту

В городе Верхняя Пышма Свердловской области погиб 14-летний подросток. Местные жители считают, что к трагедии причастна компания из четырёх парней, однако началось ли расследование случившегося правоохранителями, пока не известно, сообщает E1.ru.

По словам горожан, парень был сиротой и воспитывался бабушкой. По слухам, компания молодых людей, причастных к его гибели, часто выбивает деньги у подростков, и погибший мальчик просто отказался платить. 16 октября отморозки затащили школьника на второй этаж барака по улице Петрова, где жестоко избили, выбив передние зубы, а потом надели на голову пакет с каким-то газом. В заключении судмедэкспертов сказано, что смерть наступила в результате удушения угарным газом, однако про побои в нём ничего не говорится.

При этом на момент приезда скорой парень был ещё жив и скончался уже в больнице. Похороны мальчика состоялись 21-го числа, но официально о начале расследования трагедии правоохранители не сообщили.