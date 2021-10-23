Шойгу заявил о последовательной переброске войск НАТО к границам России
Безопасность в Европе может быть только общей и без какого-либо ущемления интересов Москвы, сказал министр обороны РФ.
Сергей Шойгу. Фото © Kremlin.ru
Североатлантический альянс (НАТО) последовательно перебрасывает войска к границам России. Об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя заявление главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
"На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязана хорошо знать", — сказал министр.
Шойгу отметил, что безопасность в Европе может быть только общей и без какого-либо ущемления интересов Москвы. Однако, по его словам, к диалогу насчёт этого вопроса на данный момент не готово именно НАТО.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу постпредства при НАТО. Кроме того, прекращается также и деятельность Информационного бюро НАТО в Москве. Такой шаг был сделан в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского представительства. Министр иностранных дел заметил, что Россия не собирается делать вид, что перемены в отношениях с альянсом возможны.
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