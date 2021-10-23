Шойгу заявил о последовательной переброске войск НАТО к границам России

Североатлантический альянс (НАТО) последовательно перебрасывает войска к границам России. Об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя заявление главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязана хорошо знать", — сказал министр.

Шойгу отметил, что безопасность в Европе может быть только общей и без какого-либо ущемления интересов Москвы. Однако, по его словам, к диалогу насчёт этого вопроса на данный момент не готово именно НАТО.