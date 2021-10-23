Нарышкин назвал неверным тезис "у разведки не женское лицо"
Глава СВР напомнил о выдающихся представительницах слабого пола, защищавших интересы страны.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин
Многие женщины защищали интересы Отечества, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, не согласившись с тезисом "у разведки не женское лицо".
"Кто-то считает, что у разведки не женское лицо. Я точно знаю, что это не так. И вековая история отечественной внешней разведки хранит имена действительно многих выдающихся разведчиц, которые отстаивали интересы нашего Отечества, защищая нашу Родину на протяжении всех этих ста лет", — сказал Нарышкин в эфире телеканала "Россия-1".
Такое заявление он сделал в репортаже об открытии памятника-бюста легендарной советской разведчице, Герою Советского Союза Надежде Троян. Его установили 22 октября в столичной школе № 1288, носящей имя разведчицы.
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