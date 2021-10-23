Психолог посоветовала россиянкам одеваться на работу сексуально

Сексуальный дресс-код на работе поможет представительницам прекрасного пола продемонстрировать коллегам свой интеллект. Такое мнение в эфире радиостанции "Говорит Москва" выразила психолог-коуч, консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина.

Специалист указала на то, что в последнее время многие женщины подражают мужчинам в одежде. По словам эксперта, таким образом дамы пытаются выглядеть солиднее, чтобы хотя бы внешне уравнять себя в полномочиях. Однако Лейкина убеждена, что женскую красоту не стоит скрывать под элементами мужского стиля.

"Я считаю, что женщина должна стремиться, чтобы замечали её привлекательность. Чтобы было непонятно, что она прилагает для этого особенные усилия. В этом проявятся её мозги", — заключила она.