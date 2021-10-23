Шойгу: Реализация НАТО плана "сдерживания" в Афганистане закончилась катастрофой
По словам министра обороны РФ, теперь с этой проблемой разбирается весь мир.
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Североатлантический альянс (НАТО) уже реализовал план "сдерживания" в Афганистане, и это закончилось катастрофой. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ответ на заявление главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
"Реализация натовского плана "сдерживания" в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир", — сказал Шойгу.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода американских войск из страны. 30 августа эта операция была завершена, а с ней и миссия длиной в 20 лет. Сам Байден назвал вывод военных чрезвычайно успешным, однако ряд лидеров с ним не согласился. Так, например, президент РФ Владимир Путин считает, что это произошло "мягко говоря, поспешно".
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