Шойгу: Реализация НАТО плана "сдерживания" в Афганистане закончилась катастрофой

Североатлантический альянс (НАТО) уже реализовал план "сдерживания" в Афганистане, и это закончилось катастрофой. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ответ на заявление главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.