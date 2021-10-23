На Украине остановили работу теплоэлектростанции из-за нехватки угля
О малых запасах этого вида топлива власти страны сообщали ранее. При этом глава Минэнерго Украины заявлял, что в октябре в стране планируется добыть 1,7 миллиона тонн угля.
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Работу Славянской теплоэлектростанции на Украине остановили на фоне нехватки угля. Об этом свидетельствуют данные компании "Укрэнерго", согласно которым по состоянию на 14:00 сегодняшнего дня оба блока ТЭС бездействуют.
В компании уже сообщали, что ситуация с запасами угля на украинских станциях ухудшается, а на складах находится в 3,9 раза меньше сырья, чем нужно. В свою очередь глава Минэнерго Незалежной Герман Галущенко отмечал, что страна отстаёт от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственные добычу и импорт. Так, в октябре планируется ввезти 600 тысяч тонн этого вида топлива, а добыть — 1,7 миллиона тонн.
Как сообщал Лайф, в Раде считают, что Киеву придётся "на коленях ползти в Москву" ради топлива. Ранее появились сообщения о том, что на двух из трёх ТЭС государственной компании "Центрэнерго" угля осталось на несколько дней работы.
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