На Украине остановили работу теплоэлектростанции из-за нехватки угля

В компании уже сообщали, что ситуация с запасами угля на украинских станциях ухудшается, а на складах находится в 3,9 раза меньше сырья, чем нужно. В свою очередь глава Минэнерго Незалежной Герман Галущенко отмечал, что страна отстаёт от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственные добычу и импорт. Так, в октябре планируется ввезти 600 тысяч тонн этого вида топлива, а добыть — 1,7 миллиона тонн.