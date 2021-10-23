Ответственная за оружие Болдуина на съёмках признавалась в неготовности к работе
Её первой картиной стал вестерн с Николасом Кейджем, тогда всё прошло хорошо. Однако девушка говорила, что заряжать оружие холостыми патронами для неё "самое страшное".
Ханна Рид. Фото © Instagram / no_son_of_a_gun
В трагической истории на съёмках фильма "Ржавчина", где актёр Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора Халину Хатчинс и ранил режиссёра Джоэла Соузу, появились новые подробности. Как сообщает TMZ, главный реквизитор по оружию впервые получила эту должность.
В прошлом месяце Ханна Рид, чей отец работал реквизитором фильмов "Джанго освобождённый" и "Однажды в... Голливуде", рассказала на подкасте о завершении работы над своим первым проектом — вестерном с Николасом Кейджем "Старый путь". Она призналась, что не была уверена в готовности к этой работе, однако там всё прошло гладко. Рид заметила, что "самым страшным" для неё всегда было заряжать холостые патроны в бутафорское оружие, потому что она не знала, как это делать, но отец научил её.
При этом New York Times уточняет, что заряженный пистолет Болдуину на съёмках дал помощник режиссёра. Сам артист направил соболезнования семье погибшей Хатчинс и заявил, что сотрудничает со следствием. На данный момент правоохранители не предъявили обвинений.
Напомним, во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. Однако там оказался один боевой. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины оператор Халина Хатчинс погибла. Ранее юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для актёра за убийство оператора.
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