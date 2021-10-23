Ответственная за оружие Болдуина на съёмках признавалась в неготовности к работе

В прошлом месяце Ханна Рид, чей отец работал реквизитором фильмов "Джанго освобождённый" и "Однажды в... Голливуде", рассказала на подкасте о завершении работы над своим первым проектом — вестерном с Николасом Кейджем "Старый путь". Она призналась, что не была уверена в готовности к этой работе, однако там всё прошло гладко. Рид заметила, что "самым страшным" для неё всегда было заряжать холостые патроны в бутафорское оружие, потому что она не знала, как это делать, но отец научил её.