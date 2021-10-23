Вин Дизель отвёл к алтарю дочь разбившегося в аварии Пола Уокера

Актёр Вин Дизель, снимавшийся в "Форсаже" вместе с погибшим в аварии Полом Уокером, отвёл к алтарю дочь лучшего друга Мидоу Уокер. Фотографией с торжества девушка поделилась в "Инстаграме".

Церемония прошла ещё в начале октября в Доминикане, где 22-летняя Уокер вышла замуж за актёра Луи Торнтон-Аллана. Дизель, являющийся близким другом семьи и крёстным отцом Мидоу, на снимке одет в голубой костюм, его глаза скрывают очки. Также девушка показала небольшой ролик со свадьбы, где присутствовала актриса Джордана Брюстер, сыгравшая в "Форсажах" сестру Доминика Торетто Мию.

Свадебная церемония дочери Пола Уокера Мидоу, где присутствовал Вин Дизель. Видео © Instagram / meadowwalker

Напомним, Пол Уокер разбился в автокатастрофе в ноябре 2013 года. Вместе с Вином Дизелем он снимался во всех частях "Форсажа", за исключением третьего фильма, и они были лучшими друзьями. Последним фильмом для Уокера стала седьмая часть франшизы, вышедшая на экраны в 2015 году. На момент смерти Пола его дочери Мидоу было 15 лет.