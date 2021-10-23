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Момент тарана матери с двумя детьми после ДТП в Москве попал на видео

В результате аварии пострадал трёхлетний мальчик — его с переломом голени и закрытой черепно-мозговой травмой пришлось доставлять в больницу вертолётом санавиации.

23 октября, 13:08

Скриншот видео © Telegram / SHOT

Момент тарана матери с двумя детьми в Москве попал на видео. Видео © Telegram / SHOT

Появилось видео с моментом жуткого ДТП в Москве с участием "ауди" и внедорожника "Киа", после которого последний вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми. Кадры опубликовал телеграм-канал SHOT.

На записи видно, что водитель немецкого авто совершает поворот, не убедившись в безопасности манёвра. В итоге в иномарку на полном ходу влетает "Киа". В результате сильного столкновения последнюю машину отбросило на тротуар, где в этот момент шла мама с двумя детьми, один ребёнок находился в коляске. На кадрах также видно, что очевидцы тут же бросились на помощь пострадавшим.

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Как уже ранее сообщал Лайф, инцидент произошёл на Домодедовской улице 22 октября. Из-за ДТП сильно пострадал трёхлетний мальчик — его с переломом голени и закрытой черепно-мозговой травмой пришлось доставлять в больницу вертолётом санитарной авиации. Мама и и ребёнок, находившийся в коляске, повреждений не получили.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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