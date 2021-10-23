Момент тарана матери с двумя детьми после ДТП в Москве попал на видео

Появилось видео с моментом жуткого ДТП в Москве с участием "ауди" и внедорожника "Киа", после которого последний вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми. Кадры опубликовал телеграм-канал SHOT .

На записи видно, что водитель немецкого авто совершает поворот, не убедившись в безопасности манёвра. В итоге в иномарку на полном ходу влетает "Киа". В результате сильного столкновения последнюю машину отбросило на тротуар, где в этот момент шла мама с двумя детьми, один ребёнок находился в коляске. На кадрах также видно, что очевидцы тут же бросились на помощь пострадавшим.