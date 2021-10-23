Уголовное дело возбуждено после убийства 18 собак в приюте Воронежа
При этом владелец учреждения сообщил, что это не первая атака. Сейчас его по очереди охраняют местные жители.
Кадр из видео © Instagram / burmatoff
Уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными" возбуждено в Воронеже после гибели собак в крупнейшем в регионе частном приюте для хвостатых "Дора". Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД РФ по Воронежской области.
После случившегося учреждение, где не было охраны, стали охранять местные жители, люди дежурят по очереди. Как рассказал владелец приюта Юрий Шамарин, всего было обнаружено 18 тел убитых животных. По словам мужчины, это уже не первый случай атак неизвестных, однако правоохранители никаких действий не предпринимали.
"Сначала у нас травили, потом стреляли. Приезжали ночью и стреляли по две-три собачки. Ну, вроде заявление писали, фотографировали, на экспертизу возили, пули доставали", — приводит его слова телеканал "360".
Шамарин также рассказал об алабае, которому вскрыли горло. Собака жила в приюте шесть лет и была небезразлична владельцу, который уверен, что так жестоко её убили демонстративно. Всего же в приюте 1100 собак, с большинством из них всё в порядке.
Напомним, другой случай массовой гибели собак случился в Подмосковье, где 16 животных погибли и около 150 оказались парализованы. По факту случившегося прокуратура проводит проверку. Выяснилось, что поставщик корма для отравившихся в Подмосковье собак производит яд для крыс, а в организмах отравленных собак найдены мышьяк и свинец.
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