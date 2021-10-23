Уголовное дело возбуждено после убийства 18 собак в приюте Воронежа

Уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными" возбуждено в Воронеже после гибели собак в крупнейшем в регионе частном приюте для хвостатых "Дора". Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД РФ по Воронежской области.

После случившегося учреждение, где не было охраны, стали охранять местные жители, люди дежурят по очереди. Как рассказал владелец приюта Юрий Шамарин, всего было обнаружено 18 тел убитых животных. По словам мужчины, это уже не первый случай атак неизвестных, однако правоохранители никаких действий не предпринимали.

"Сначала у нас травили, потом стреляли. Приезжали ночью и стреляли по две-три собачки. Ну, вроде заявление писали, фотографировали, на экспертизу возили, пули доставали", — приводит его слова телеканал "360".