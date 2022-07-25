Глава Якутии Айсен Николаев провёл экскурсию в Музее мамонта для студентов из ЛНР

Глава Якутии Айсен Николаев провёл лекцию-экскурсию для студентов из Якутска и Луганской Народной Республики. Как сообщили в правительстве российского региона, мероприятие организовано обществом "Знание".

С учащимися Николаев обсудил не только историю создания единственного в мире Музея мамонта и уникальных палеонтологических находок, но и основные векторы развития республики.

"Наука в Якутии имеет ярко выраженный прикладной характер. Настолько уникальны особенности нашего огромного региона, что любой вид деятельности, любая отрасль экономики, от сельского хозяйства до добычи полезных ископаемых, требует внедрения особенных разработок и технологий", — сказал Николаев.

Айсен Николаев провёл лекцию для студентов. Фото © Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)

Темпы развития современных технологий и скорость появления научных открытий дают Якутии все возможности стать мировым центром исследований мамонтовой фауны и арктических исследований в целом, заверил глава региона. В своё время большую роль в освоении Южно-Якутского угольного бассейна сыграли специалисты из Донбасса, отметил Николаев.

"Эти связи крепки и сегодня, наши угольщики, как и все якутяне, всей душой поддерживают братский Донбасс. Я считаю это очень важным с точки зрения преемственности традиций отрасли, дружбы и сотрудничества", — добавил он.