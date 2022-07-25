В Турции польские туристы избили россиян в отеле за отказ обсуждать "Операцию Z"

Прибывшие на отдых в Турцию иностранные туристы позволяют себе неодобрительное отношение к россиянам с позволения отельеров, в крайнем случае доходит до драки. Об этом сообщает телеграм-канал "Рыбарь".

Очередной подобный эпизод случился 13 июля в отеле Quattro Beach, где группа из четырёх поляков напала на молодого человека прямо в ресторане. При этом охрана молча наблюдала за происходящим, несмотря на мольбу со стороны супруги избиваемого, которая принялась разнимать дерущихся.

Выяснилось, что польские туристы пригласили пару за стол и сначала даже довольно мило общались, однако после отказа со стороны россиян сменить тему на отношение к спецоперации РФ на Украине они начали приставать к девушке, вынудив мужчину отреагировать. После этого поляки набросились на него.

Приехавшая на вызов полиция забрала в отделение россиянина и вынуждала сознаться в том, что он "сознательно спровоцировал агрессию в свой адрес, оскорбив постоянных гостей". Связаться с российским посольством, юристами или хотя бы с женой потерпевшему не позволили. Позже, когда мужчину отпустили, управляющий отелем пригрозил паре досрочным выселением, если не будет подписан отказ от каких-либо претензий к руководству и гостям курорта. Как оказалось, он давно знал гостей из Польши.