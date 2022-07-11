В Крыму трое неизвестных избили военного за одежду с буквой Z

В Судаке (Крым) на военнослужащего напали за то, что на его одежде была изображена буква Z. О случившемся рассказал РИА "Новости" советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

По его словам, нападение на контрактника случилось прошлой ночью, когда он приехал на лечение в местный санаторий. Хулиганы набросились на военного в районе набережной.

"Парень написал заявление в полицию. Случившимся уже занимается МВД. Нападавших разыскивают. Реакция будет запредельно жёсткой", — сказал Крючков и добавил, что нападавших было трое. Ситуация находится под контролем главы республики Сергея Аксёнова.