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Регион
Опубликовано 11 июля 2022, 18:41
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В Крыму трое неизвестных избили военного за одежду с буквой Z

В Судаке (Крым) на военнослужащего напали за то, что на его одежде была изображена буква Z. О случившемся рассказал РИА "Новости" советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

По его словам, нападение на контрактника случилось прошлой ночью, когда он приехал на лечение в местный санаторий. Хулиганы набросились на военного в районе набережной.

"Парень написал заявление в полицию. Случившимся уже занимается МВД. Нападавших разыскивают. Реакция будет запредельно жёсткой", — сказал Крючков и добавил, что нападавших было трое. Ситуация находится под контролем главы республики Сергея Аксёнова.

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ТАСС / Невар Виталий

Анатолий Симоненко
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