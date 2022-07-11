Бывший командир нацбата "Торнадо" досрочно вышел на свободу

Народный депутат VIII созыва Игорь Мосийчук сообщил, что бывший командир расформированного украинского нацбатальона "Торнадо" Руслан Онищенко был досрочно освобождён из тюрьмы спустя семь лет заключения.

"Освобождён из-за решётки экс-комбат батальона "Торнадо" Руслан Онищенко. За решёткой он провёл почти семь лет… Обвинён в пытках сепаратистов и пленных", — написал бывший нардеп в своём Telegram-канале.

В апреле 2017 года бывший комбат "Торнадо" был приговорён к 11 годам за убийства, доведение до самоубийства, изнасилование неестественным способом, угон, незаконное лишение свободы или похищение человека, пытки, сопротивление сотруднику правоохранительных органов и присвоение властных полномочий. Вместе с ним реальные тюремные сроки получили семеро его сослуживцев.