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Опубликовано 11 июля 2022, 18:10
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Бывший командир нацбата "Торнадо" досрочно вышел на свободу

Бывший командир нацбата "Торнадо" Онищенко досрочно вышел на свободу

Руслан Онищенко. Фото © Facebook (Запрещён в РФ) / Tornado

Руслан Онищенко. Фото © Facebook (Запрещён в РФ) / Tornado

Народный депутат VIII созыва Игорь Мосийчук сообщил, что бывший командир расформированного украинского нацбатальона "Торнадо" Руслан Онищенко был досрочно освобождён из тюрьмы спустя семь лет заключения.

"Освобождён из-за решётки экс-комбат батальона "Торнадо" Руслан Онищенко. За решёткой он провёл почти семь лет… Обвинён в пытках сепаратистов и пленных", — написал бывший нардеп в своём Telegram-канале.

В апреле 2017 года бывший комбат "Торнадо" был приговорён к 11 годам за убийства, доведение до самоубийства, изнасилование неестественным способом, угон, незаконное лишение свободы или похищение человека, пытки, сопротивление сотруднику правоохранительных органов и присвоение властных полномочий. Вместе с ним реальные тюремные сроки получили семеро его сослуживцев.

Чем "прославились" маньяки из украинского батальона "Торнадо", которых выпустили из тюрьмы
Чем "прославились" маньяки из украинского батальона "Торнадо", которых выпустили из тюрьмы

Напомним, что после начала "Операции Z" власти Украины начали освобождать из мест лишения свободы заключённых с военным опытом для участия в боевых действиях.

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Андрей Бражников
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