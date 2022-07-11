Чем знамениты украинские нацисты Фрост и Фокс, приговорённые донецким трибуналом к смертной казни Ещё два карателя из батальона "Азов" — Николай Кущ и Константин Никитенко — получили высшую меру наказания за преступления в Донбассе. Кто они такие? 88959 88959 Константин Фокс, Николай Фрост. Коллаж © LIFE. Фото © Telegram / Родной Боцман, © fakty.com.ua

Константин Фокс Никитенко и его сослуживец Николай Фрост Кущ были среди азовцев, которые были вынуждены сдаться в плен на заводе "Азовсталь". Трибунал признал обоих виновными в совершении военных преступлений — в расстреле российских пленных и мирных жителей Донбасса. По приговору суда их ждёт смерть.

Фрост прославился как автор жестоких по контенту телеграм-каналов "Танцуй Убивай!" и Mr.Fostovik. В Интернете разошёлся его клип, где под украинский постпанк азовцы добили раненого безоружного российского танкиста выстрелом в живот. В этом же ролике они мародёрствовали, палили с крыш не эвакуированных жилых домов, использовали гражданских в качестве живого щита, глумились над телами погибших, оскорбляли символы России.

Расстрел раненого танкиста ЛДНР. Видео © Telegram / MR_FROSTOVIK

Другая известная запись, опубликованная Фростом, была снята в Мариуполе из кабины БТР. Видно, как бронетранспортёр беспричинно открыл огонь по мирным жителем, находившимся в это время на тротуаре. Они все погибли на месте, у них не было ни единого шанса выжить.

— Видели ли когда-нибудь фильм "Поворот не туда"? Здесь вышла новая часть с русявыми актёрами! — такой подписью снабдил это видео Фрост.

В мониторе бронетранспортёра, через который производилось прицеливание, на секунду отражается лицо стрелка — это Никитенко.

— Стреляй, стреляй, вон они ***! — подбадривали палача сослуживцы.

Убийство мирных мариупольцев. На видеозаписи они слева, их можно разглядеть между автомобильным знаком и деревом. Видео © Telegram / "Танцуй Убивай!"

Фокс с Фростом собственноручно подписали себе смертный приговор, опубликовав эти видео.

Сын кинолога и муж порноактрисы

Перед тем как сдаться в плен, Фрост сбрил усы и удалил из сотового телефона все жестокие клипы. По словам очевидцев, когда он покидал завод "Азовсталь", у него дрожали коленки. Несмотря на широкую известность, этот азовец успешно скрывал свои фамилию, возраст и место рождения. Ему 24 года. Его родителей зовут Николай и Анна Кущ. Отец владеет кинологическим центром, мать — домохозяйка, воспитывает малолетнюю сестру Фроста. Семья живёт в Днепропетровске на проспекте Героев, 37 в квартире 192.







Мать карателя (Анна Кущ) сейчас раздаёт интервью украинским СМИ, где плачется, какой её сын якобы хороший. Впрочем, по её словам, Фрост хотел убивать русских с детства.

— С шестнадцати лет сын мечтал защищать Украину. Как только стал совершеннолетним, то присоединился к "Азову"! — признаётся Анна Кущ.

У Фроста есть жена, 23-летняя Ольга Малюченко. Пока муж прятался в катакомбах "Азовстали", она пыталась его освободить. Организовывала массовые митинги в Киеве и Полтаве, публично взывала к лидерам Запада и президенту Украины, устраивала провокационные перформансы с фейковой кровью и настоящим сердцем животного. В соцсетях Малюченко выкладывает призывы к будущим акциям протеста и видеорепортажи с уже прошедших.





Судя по соцсетям, до замужества Ольга Малюченко была близка с однокурсницей по Киевскому национальному университету культуры, называла её женой. По окончании вуза Малюченко занялась модельным бизнесом. В Интернете полно её фотографий разной степени откровенности. Самые пикантные снимки она выкладывала на OnlyFans — глобальном порноресурсе. Сейчас её профиль удалён.

Дом в Днепре, где прописан Николай Кущ. Фото © Google maps

Константин Никитенко

Расстрелявшему мирных жителей из бронетранспортёра Константину Фоксу Никитенко 23 года. Он родом из винницкого села Чечельник. Скромный дом семьи находится на улице Заречной, 314. О его родителях информации нет.

Константин Фокс сейчас и в детстве. Фото © Telegram / Родной Боцман, © vk / Костя Никитенко

Фактически Фокс воспитывался своим старшим братом, 28-летним Андреем. Судя по соцсетям, он злоупотребляет спиртным. Дома у братьев одно из помещений оборудовано под спортзал. В другой комнате висит огромный флаг Украины с гербом страны. Сам Фокс удалил свои профили в соцсетях. Можно найти лишь старую фотографию, где он совсем ребёнок.

Андрей Никитенко — брат Фокса у семейного дома. Фото © vk / Андрей Никитенко

Напомним, 9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни за наёмничество граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также жителя Марокко Брагима Саадуна. Их адвокаты обжаловали приговор, попросив суд смягчить наказание.

P. S.

Судебные процессы против азовцев, нацистов и наёмников, причастных к убийствам и издевательствам над мирными жителями Донбасса и российскими военными, продолжатся. Все они понесут справедливое наказание согласно законам Донбасса, где за особо тяжкие преступления предусмотрена смертная казнь.

Эвакуация украинских военнослужащих с территории завода "Азовсталь". Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ Справедливо ли боевики "Азова" получили смертный приговор? 0 Да, за особо тяжкие преступления нужно отвечать только так Только смертная казнь отрезвит других нацистов и наёмников Им нужно было дать пожизненный срок

Авторы Егор Пережогин