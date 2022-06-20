Как британский наёмник Эйден Аслин пытается избежать смертного приговора, прикрывшись женой Оглавление Борец за курдов и звезда телешоу Как анличанин украинцем стал Власти ДНР не будут обменивать иностранных наёмников, среди которых есть англичанин Эйден Аслин. Суд назначил им высшую меру. Как Аслин оказался на Украине и попал в ряды ВСУ? 110588 110588 Коллаж © LIFE. Фото © Nottinghampost, © Facebook / Ang Wood

В ДНР с учётом военного времени согласно местному Уголовному кодексу приговорили к смертной казни наёмников — британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима. Доказано, что они воевали в Донбассе на стороне Украины и получали за это деньги по контракту. Помимо "наёмничества" они виновны в "прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности" и "насильственных захвате и удержании власти".

Должность 28-летнего Эйдена Аслина — командир миномётной батареи.

Эйден Аслин воюет в Мариуполе / Эйдена Аслина приговаривают к казни. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / AP, © Соцсети

Аслина взяли в плен 13 апреля. Он оказался среди тысячи украинских морпехов 36-й бригады ВСУ, выведенных шеренгой с мариупольского завода "ММК имени Ильича". Поначалу британец делал вид, что не понимает русский язык, но затем признался, что всё же понимает. Его спросили, убивал ли он людей.

— Сам не участвовал в боях. Как другие убивают, тоже не видел, — попытался избежать ответственности Аслин. Но его выдала свежая мозоль на указательном пальце — такие образуются, когда часто спускают курок автомата.

Борец за курдов и звезда телешоу

Первый раз британская пресса рассказала об Эйдене Аслине в 2015 году, но не раскрывая его имени, а ограничившись курдским позывным Рожхат. 21-летний вояка утверждал, что взял в руки оружие из-за нахлынувшего чувства ответственности за езидов и бездействия своего правительства. Он примкнул к группе европейских добровольцев "Львы Рожавы", сражающихся в составе курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) против "Исламского государства"* в Сирии. По законам Англии Рожхат сам попал под статью о терроризме. Все были удивлены, почему его пропустили пограничники.

21-летний Эйден Рожхат Аслин воюет в составе группы европейских боевиков "Львы Рожавы". Фото © Sofia Barbarani/BT

В 2016 году британские СМИ раскрыли имя этого наёмника — Эйден Аслин из Ньюарка, графство Ноттингемшир. По возращении на родину его арестовали, но он выплатил залог и вернулся на сирийский фронт. В 2017-м его снова арестовали и освободили под залог. Были митинги, петиции в защиту Аслина. Солдат удачи "гастролировал" по всем рейтинговым передачам на британском телевидении и призывал международное сообщество остановить поддержку ИГИЛ* Турцией. Интересно, что из его семьи интервью тогда брали лишь у бабушки Пэм Холл, ни разу не удостоив вниманием других близких родственников.

Пэм Холл — бабушка Аслина. Фото © Би-би-си

У Эйдена Аслина нашёлся высокопоставленный защитник — член парламента от консерваторов Роберт Дженрик. Боевик смог покинуть Англию. Писали, что он занялся гуманитарной деятельностью в Греции. На пять лет о наёмнике забыли.

Как анличанин украинцем стал

Незадолго до начала специальной военной операции на Украине об Эйдене Аслине написала газета The Telegraph.

— Мистер Аслин, чьё настоящее имя Эйден, а позывной Джонни, — британский доброволец, который окажется на линии огня, если начнётся нападение на Украину. Он вдумчивый человек, не соответствующий стереотипам о наёмниках, — утверждал британский журналист. — Эйден Аслин не мотивирован деньгами, никогда не питал карьерных амбиций и даже не считает себя политическим борцом. Чувство приличия привело его на войну.

В статье говорилось, что Аслин якобы уже подал прошение о присвоении ему украинского гражданства и надеется на его одобрение в ближайшие месяцы. Он планировал жениться на своей невесте-украинке, преподавателе английского языка в учебном центре ВМС Украины. В Незалежную Аслин якобы попал так: в Сирии встретил добровольца из украинского нацбата, тот убедил его в справедливости дела. В 2018 году англичанин поехал в Киев и записался в регулярную армию. С тех пор совершил три командировки в Донбасс.

Имя его девушки было раскрыто лишь в конце апреля жёлтым изданием Daily Mail. Оно же первым опубликовало единственную совместную фотографию девушки с Эйденом Аслином.

Дайан Аслин (Диана Оковита) с мужем Эйденом Аслином. Фото © DailyMail, © VK/Диана Оковита

Её зовут Диана Оковита. Ей 34 года. Она преподавала английский язык в лицее "Интеллект" при Львовском горсовете, читала лекции в Кропивницком государственном педагогическом университете и обучала солдат ВМС Украины. Она прописана в Кропивницком на улице Преображенской, дом 8, квартира 64. С недавних пор её называют "женой британского наёмника". Про Эйдена Аслина пишут, что он успел получить гражданство Украины.

С началом военной операции Диана Оковита бежала в Венгрию. Сейчас она переезжает в Англию, поближе к своей свекрови. Её муж снялся в ролике, в котором отчаянно умоляет обменять его на российского военнопленного.

— Диана, моя жена, я хочу, чтобы ты знала: я люблю тебя. Я надеюсь, что британское правительство сможет осуществить обмен пленными, чтобы я мог вернуться к вам и мы смогли построить свою жизнь в Британии, — Аслин упомянул её первый раз за всё время нахождения в плену.

Ему разрешили вести канал на "Ютубе". Он признаётся, что разочаровался в том, как действуют военные Украины, в частности, прикрываются гражданскими. А ещё жаловался, что в ВСУ его кормили "размазнёй, которую я не дал бы даже своей собаке".

Справа — дом Эйдена Аслина в Ньюарке. Фото © Facebook / Nathan Wood

Если в 2017 году у Эйдена Аслина была только бабушка, то сейчас в его защиту выступает вся его семья. Например, безработный отец Энди Вуд надеется, что сына обменяют на украинского политика Виктора Медведчука. Однако глава ДНР Денис Пушилин уже сообщил, что власти региона не собираются обменивать иностранных наёмников. В ближайшее время их ждёт смертная казнь.









Таким образом, все попытки Аслина избежать наказания и прикинуться не наёмником, а вполне законопослушным гражданином Украины обречены на провал. Ещё в начале специальной военной операции на Украине власти Донбасса предупреждали, что на наёмников не будет распространяться действие Женевской конвенции о военнопленных, их будут только уничтожать. Однако Аслин и ему подобные решили рискнуть, чтобы заработать деньги. Теперь их ждёт суровое и справедливое наказание за убийства мирных жителей Донбасса и российских военных.

Что делать с иностранными наёмниками на Украине? 0 Они знали, на что идут, поэтому их нужно уничтожать Обменивать на самых важных военнопленных Судить трибуналом и приговаривать к смертной казни — чтобы был пример Обменивать в Великобритании на беглых российских олигархов

Авторы Егор Пережогин