Сатанист, наркодилер и нацист: Что ждёт Давида Химика Касаткина, убивавшего пленных российских солдат Оглавление Под знаком Бафомета Военный преступник По законам улиц P. S. Азовец Химик прославился жестокими пытками военных, оскорблениями верующих и угрозами семье главы Чечни. Как он жил и воевал? 370507 370507 Коллаж © LIFE. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / khimikdavid, © ТАСС / Валентин Спринчак

Лейтенант Национальной гвардии Украины, командир взвода азовцев — 25-летний Давид Химик Касаткин — стал известен в первые же дни специальной военной операции. Среди карателей он оказался самым успешным блогером, набравшим около полутора сотен тысяч подписчиков в "Инстаграме"*, "Тиктоке" и "Телеграме". В своих соцсетях Касаткин публиковал кадры убийств, смешивал их с размышлениями о жизни, разбавлял всё это чёрным юмором, а ещё флиртовал с девушками, выкладывал репортажи из стриптиз-клубов и оскорблял верующих.

Оказавшись блокированным в подземелье металлургического комбината "Азовсталь", Давид Касаткин поначалу излучал уверенность. Он написал пост, где пообещал убить главу Чечни и учинить расправу над его близкими. Однако 14 мая, поняв, что плен неминуем, нацист тщательно зачистил соцсети от антироссийского контента.

— На данный момент мне нельзя комментировать политику, — оправдывался он перед подписчиками.

Когда Химик вышел из "Азовстали" сдаваться в плен, российские военные сразу опознали его по живописным татуировкам. На ногах богохульные изображения Христа и Богородицы, под которыми написано "всех убить". На пальцах надпись Time to kill ("время убивать" — англ.). На руках нацистские знаки и девиз концентрационного лагеря "Бухенвальд" Jedem das Seine ("каждому своё" — нем.). Во всю спину красовалась козлиная голова дьявола.

— Это Бафомет — символ моего рода, — пояснил украинский каратель.

Военный преступник

Жестокие преступления Химика выдали его татуировки. Например, рисунок на большом пальце Касаткина засветился в видеоролике, где допрашивали российского военнопленного.

— На, докури и рассказывай, — за кадром слышен голос Химика. У нашего бойца были скручены за спиной руки и завязаны скотчем глаза. Впоследствии силы ВС РФ обнаружат его труп в мусорном баке. Бедолагу жестоко пытали перед тем, как убить: всё тело было в синяках и кровоподтёках.

Татуировка Давида Касаткина видна на видеоролике с допросом российского военнопленного, чей труп позже найдут в мусорном баке. Фото © Телеграм-канал Crazy News, © Телеграм-канал WarGonzo, Телеграм-канал Минобороны РФ

Ещё Давид Касаткин мелькает в садистском клипе своего боевого товарища и подчинённого — азовца Николая Mr.Frostovik. Под задорный украинский панк там показывались будни взвода Химика до блокады и сдачи в плен: мародёрство, стрельба с крыш не эвакуированных жилых домов, использование гражданских в качестве живого щита. Есть кадры, где они добили выстрелом в живот раненого танкиста ЛДНР, его смерть вызвала смех азовцев. Есть кадры, где Касаткин и Mr.Frostovik глумились над российскими военными символами.

Расстрел раненого танкиста ЛДНР. Видео © Телеграм-канал MR_FROSTOVIK

Касаткин не знал жалости не только к чужим, но и к своим. По данным российских силовиков, в марте он расстрелял в спину полковника береговой охраны ВСУ, который покинул место службы и искал убежища в России. А в конце апреля Химик пустил пулю в затылок украинскому рядовому, намеревавшемуся сдаться в плен, но заблудившемуся в катакомбах "Азовстали".

По законам улиц

Судя по соцсетям, Давид Касаткин, а также его младший брат и старшая сестра воспитывались без отца, грузина по национальности. Их мать Наталья никогда не была замужем. Чтобы прокормить семью, она вертелась как могла: торговала спиртным в мариупольском ларьке, подрабатывала маляром-штукатуром, была начальником местного ЖЭКа и даже продавала шторы в России. Эта женщина всегда поздравляет всех своих близких с православными праздниками, гордится тем, что состояла в рядах КПСС, признаётся в большой любви к русскому року.

В 2013 году Наталья Касаткина радовалась, что её сын Давид занял 3-е место в Донецком областном кубке по таиландскому боксу. А в 2016-м хвалилась, что он победил в чемпионате Украины по боевому двоеборью.





Детство Касаткина прошло на окраине Мариуполя в хрущёвке на проспекте Металлургов, 119, квартира 92. Ещё в школе, по собственному признанию, он начал производить и продавать наркотики, за что получил прозвище Химик. Тогда же он примкнул к радикальным ультрас футбольного клуба "Шахтёр" и каждую неделю дрался с фанатами соперников или ОМОНом. Все его друзья были неонацистами. Вместе они не только кидали зиги, но и глумились над иконами. Позже Касаткин признавался подписчикам, что является воинствующим атеистом. Впрочем, его наколки говорят о том, что он, скорее, сатанист.





В 18 лет Химик пошёл в армию. В 20 записался в националистический батальон "Азов", чтобы принять участие в карательных операциях против мирных мариупольцев, поддержавших пророссийские силы. Командиры отметили его рвение. Касаткину выделили служебное жильё в Мариуполе по адресу проспект Строителей, 56, квартира 18, повысили в звании и доверили взвод. А ещё дали премию — неонацист спустил деньги на брендовую одежду и тусовки.

Давид Касаткин был завсегдатаем стриптиз-баров и борделей. Часто отпускал шутки в духе "Девки, берегитесь!". На одной из фотографий Химик обнимается с местной порномоделью. В Интернете множество её эротических фотографий и десятки фейковых страниц, с которых она охотится на состоятельных мужчин.





В 2018–2021 годах Касаткина обучали инструкторы НАТО. Он гордился этим фактом, делал много фотографий с тренировок и снабжал их хештегами #specialforces.

P. S.

Сейчас Химик находится в руках российских силовиков. По некоторым данным, его доставили в один из СИЗО на Северном Кавказе, где он будет дожидаться суда за свои жестокие преступления.

* Соцсеть запрещена на территории России.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации) / khimikdavid Что делать с Давидом Касаткиным? 0 Дать пожизненный срок, отправить на самые тяжёлые работы Приговорить к смертной казни Передать его родственникам погибших, пусть решат его судьбу

Авторы Егор Пережогин