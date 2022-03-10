Чем "прославились" маньяки из украинского батальона "Торнадо", которых выпустили из тюрьмы Политолог Дмитрий Родионов — о жутких преступлениях нацистов, которые даже во время суда угрожали прокурору. 117884 117884 Обложка © Twitter / Sergey Bobkov

"Без пыток жизнь была бы не жизнь. Ничто так не поднимает тонус, когда у тебя в руках чья-то жизнь", — любил говорить один из самых одиозных торнадовцев Руслан Ляшук (позывной Моджахед), — которого называют самым опасным и жестоким из всех участников банды. Он является последователем ИГИЛ* и проповедует убийство "неверных". Именно он придумал расписывать ролевые сценарии пыток и изнасилований и снимать на камеру.

Похоже, у действующей власти Украины наступает агония и исправить ситуацию уже невозможно, поэтому, чтобы оттянуть неизбежное, киевский режим совершает поступки, поражающие абсурдностью и бессмысленной жестокостью. После раздачи оружия всем без разбора украинские города захлестнула неконтролируемая волна преступлений, мародёрства и расстрелов мирных граждан. Это сделано для якобы противостояния Российской армии, но на деле здесь совершенно другая логика: хаос лишь умножит страдания простых людей, в которых немедленно обвинят Россию.

Ещё одно решение в этой логике — выпустить из тюрем уголовников, включая матёрых убийц и бандитов, которые, выйдя на свободу, тут же займутся любимым делом. Одним из самых вопиющих шагов стало освобождение осуждённых за военные преступления в Донбассе.

Надо отметить, что на Украине на эти преступления всегда закрывают глаза. И, чтобы получить срок, нужно быть реально выдающимся маньяком, чьи поступки ужасны настолько, что никакая пропаганда не способна ни обелить их, ни скрыть. Одним из примеров таких преступлений является деятельность так называемого батальона "Торнадо".

Напомню, "Торнадо" был создан на базе распущенного батальона "Шахтёрск", "отличившегося" под Мариуполем, Марьинкой, Песками целым рядом преступлений и одиозных заявлений. В отчёте украинской правозащитной организации "Украинский Хельсинкский союз по правам человека" упоминается эпизод похищения бойцами "Шахтёрска" нескольких жителей Марьинки, которых сначала использовали как живые щиты для прикрытия от снайперского огня, а затем держали с пластиковыми мешками на головах, подвергая избиениям и заставляя выполнять грязную и тяжёлую работу.

Очевидно, что не они одни были такие, но "слава" бежала впереди них, поэтому скандал, вырвавшийся наружу, надо было как-то замять. В октябре 2014 года глава МВД Украины Арсен Аваков, который фактически управлял всеми нацбатами, распорядился расформировать "Шахтёрск", формально — за мародёрство. При этом украинские власти до конца пытались "отмазать" боевиков от обвинений в пытках и убийствах. Бывший председатель Службы внешней разведки генерал Маломуж, в частности, назвал это "наличием в батальоне серьёзных проблем с дисциплиной, которые препятствуют установлению нормальных отношений с населением".

После этого часть личного состава "Шахтёрска" оказалась в составе батальона МВД "Торнадо". Однако уже месяц спустя и это название прогремело на всю страну. 2 ноября 2014 года шестеро бойцов "Торнадо" были задержаны СБУ с целым арсеналом оружия, которое якобы планировалось использовать для рейдерских действий. То есть эти люди уже тогда в украинской столице занимались грабежом и расстрелами обычных граждан, покинув линию фронта.

Спустя год, летом 2015-го, председатель Администрации Луганска Геннадий Москаль обвинил бойцов "Торнадо" в блокировании грузоперевозок по железной дороге и потребовал разоружить батальон. Вскоре было задержано восемь бойцов во главе с командиром Русланом Онищенко. Выяснилось, что сотрудники подразделения устроили в подвале школы в Лисичанске пыточную камеру, где подвергали местных жителей, включая детей и пенсионеров, изнасилованиям и истязаниям и снимали всё это на камеру.

Как потом выяснилось, каждый четвёртый боец "Торнадо" имел судимость, а командир подразделения привлекался к уголовной ответственности пять раз (среди обвинений фигурировали изнасилования, разбой и хранение оружия).

После этого Аваков подписал приказ о расформировании "Торнадо", однако торнадовцы сдавать оружие отказались, оказав вооружённое сопротивление: заминировали периметр, установили станковые крупнокалиберные пулемёты. Тогда лишь чудом удалось избежать полноценного боестолкновения.

В сентябре 2015 года украинская военная прокуратура объявила о завершении досудебного расследования в отношении бойцов "Торнадо" и об инкриминировании им сразу семи статей Уголовного кодекса, которые коснулись создания преступной организации, незаконного лишения свободы, похищения людей, пыток, "насильственного удовлетворения половой страсти неестественным способом".

Из-за огромного резонанса суд переносили несколько раз, продлился он полтора года. И только в апреле 2017-го был вынесен обвинительный приговор в отношении 12 бойцов батальона. Его командир Руслан Онищенко получил 11 лет тюрьмы, заместитель Николай Цукур — девять лет, ещё один зам — Даниил Ляшук — десять лет. Ещё шестеро получили от восьми до десяти лет тюрьмы, четверо — по пять лет условно. Надо отметить, что эти люди не просто бандиты — это садисты, маньяки, педофилы и наркоманы, которые получали удовольствие от своей кровавой деятельности.

Надо отметить, что название этой банды наводило ужас даже на своих: ходили легенды о царящих внутри "Торнадо" жестоких порядках, где за малейшую провинность могли избить и даже убить. Связываться с ними не хотел никто даже тогда, когда они были обезврежены. Адвокаты отказывались их защищать, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос ушёл в отставку (по некоторым данным, в том числе из-за дела "Торнадо"). Даже на суде эти отморозки паясничали и угрожали прокурору: "Я выйду и буду насиловать твой труп резиновым членом".

Теперь они на свободе. Причём не только они. В числе освобождённых оказался также одиозный националист, экс-командир батальона "Донбасс" Семён Семенченко, который ещё в 90-е проходил в качестве подозреваемого по делу о двойном убийстве.

Уже во время войны в Донбассе его бойцов неоднократно обвиняли в грабежах, мародёрстве и рейдерстве. В 2016-м против него было возбуждено уголовное дело по факту нападения и угроз начальнику криворожской полиции. В 2021-м он был обвинён в создании незаконного военизированного вооружённого формирования, был отправлен под бессрочный арест. Как оказалось — ненадолго.

Кроме того, на днях стало известно, что освобождён и отправился на фронт Сергей Торбин, осуждённый за организацию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, которая скончалась после того, как её облили серной кислотой. Более того, ему разрешили взять в подразделение ещё с десяток человек, которых он также выбрал из осуждённых.

Освобождён и бывший военный 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Балабуха, осуждённый на девять лет за то, что среди бела дня зарезал ножом в спину человека.

Надо понимать, что это только верхушка айсберга. Сколько ещё менее известных убийц и насильников могут в самое ближайшее время оказаться на свободе с оружием в руках и вернуться к "профессиональной" деятельности? Страшно представить! И понятно, что ни с какой Россией воевать они не станут, предпочитая более безопасную для себя войну с гражданскими.

В терроре против мирных граждан на Украине, разумеется, обвинят Россию. Никому на Западе и в голову не придёт задавать вопрос: для чего нужно было выпускать из тюрем уголовников? Хотя ответ очевиден.

Они понимают, что проиграли. И задача состоит в том, чтобы "уйти красиво", оставив после себя как можно больше трупов и разрушений. В этом сущность любого нацистского режима, и украинские власти окончательно подтверждают этот статус.

* Запрещённая в России организация.

Успеют ли "прославившиеся" нацисты сбежать за границу до прихода Российской армии? 0 Нет, их там не примут. Да, поменяют документы и эмигрируют. Новому Правительству Украины придётся начать за ними охоту.

Авторы Дмитрий Родионов