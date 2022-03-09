Российская армия оставила ВСУ без снабжения и готовит новый котёл Украинские военнослужащие и национальные батальоны остались без снабжения после взятия Изюма. Но это только начало, и их ждёт окружение и уничтожение. Уже готовится три котла. 73566 73566 Обложка © VK/ДНР Онлайн

Российские войска близки к достижению одной из целей специальной операции — защите Донецкой и Луганской народных республик. Взят город Изюм. В нём находилась 81-я отдельная десантно-штурмовая бригада Вооружённых сил Украины. Ещё несколько дней — и крышка Донбасского котла будет полностью закрыта, что для украинской группировки будет означать конец. Разгром войск приведёт к полному освобождению территорий республик Донбасса.

Важность Изюма

Изюм в 2014-м. Фото © Getty Images / NurPhoto / Corbis

Когда в 2014 году власти Украины объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО), Изюм стал ключевым городом. Здесь расположился штаб, также через населённый пункт проходило снабжение украинских силовиков.

— Изюм отвечал за снабжение боеприпасами группировки, которая стояла у Донецка и Луганска. Он специально был выбран вдалеке. Кроме этого, для нас он является ключевым моментом при выходе в тыл этой группировки. Это заход к Северодонецку, Краматорску и выход на оперативный простор, — пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

Взятие Изюма полностью оборвало связь Харькова с украинскими военными, которые до сих пор остаются в Донбассе. Перерезана трасса М-03, а также железная дорога, ведущая и к Харькову, и к Киеву. В городе уже уничтожено отделение полиции, в котором обосновался штаб территориальной обороны. Теперь у ВСУ и нацбатальонов осталось два пути: на запад к Краснограду, а далее к Днепру, или на юг к Славянску.

Донбасский котёл

Фото © Getty Images / Bahadir Vanli / Anadolu Agency

Любимое занятие украинских силовиков с 2014 года — попадать в котлы. Они уже это проходили в Иловайске и Дебальцеве, а теперь рискуют попасть под Краматорском, Славянском и Северодонецком. Сейчас численность украинской группировки, по разным оценкам, может превышать 50 тысяч человек.

— Количество вооружённых сил украинской армии, которые попадут в создавшийся котёл, сейчас сложно точно определить, потому что помимо непосредственно самих частей ВСУ там находится довольно большое количество добробатов. Их численность не знает даже само командование группировки войск. Изначально было заявлено, что в Донбассе было сконцентрировано больше 120 тысяч военнослужащих Украины, плюс добавим сюда порядка пяти-шести тысяч боевиков националистических батальонов. На фоне разгрома этой части группировки, а также отсечённой части, можно сказать, что в котёл попадёт порядка 50 тысяч военнослужащих, — рассказал Лайфу старший лейтенант армии ДНР, политолог Александр Матюшин. Судьба попавших в окружение незавидная — часть из них будет уничтожена, другая попадёт в плен, возможно, кто-то сможет вырваться на соединение с остатками украинской армии.

На фоне того, что взят Изюм, теряется новость об освобождении Попасной. Хотя именно этот населённый пункт примыкает к зоне, где собираются недобитые украинские войска. Из него можно вести наступление и на Северодонецк, и на Артёмовск. Кроме этого, сейчас можно прогнозировать продвижение российских военнослужащих к Павлограду и Лозовой, а также к Красноармейску, но с южного направления. В итоге украинская группировка в Донбассе попадает в полное окружение, как только близ Славянска соединятся наши войска. Бежать украинским силовикам можно будет только в Днепр, но и туда, скорее всего, им не пройти, так как город в ближайшие дни будет блокирован российскими военнослужащими.

— Сопротивляться они могут долго. Когда будут блокированы котлы, будут выбраны варианты решения вопросов. Они следующие: штурм, обстрелы — жёсткое решение вопроса, либо же они открывают гуманитарные коридоры, выпускают мирное население, а потом достигается договорённость, и они складывают оружие под определённые гарантии, — сообщил представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник. В Луганске готовы к переговорам, так как не хотят гибели своих военнослужащих и мирного населения. Мирошник надеется, что на территориях, пока ещё подконтрольных Киеву, остаются адекватные люди, которые трезво оценивают сложившуюся ситуацию.

Кроме этого, представитель ЛНР напомнил, что всего может образоваться три котла. Один уже действующий в Мариуполе, второй — на Светлодарской дуге и третий — у Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.

В целом для Украины — это поражение. Потеря группировки в Донбассе ставит под сомнение способность ВСУ сопротивляться, так как там были самые боеспособные части. Переговорный процесс, который пока затягивает украинская сторона, придётся им уже форсировать, чтобы не потерять ещё больше территорий и людей. К тому моменту, когда Донбасский котёл будет вычищен, российские войска, вероятно, полностью заблокируют Киев, будут вестись бои в Харькове, Одесса и Днепр окажутся в осаде. Выход из этого только один — полная и безоговорочная капитуляция. Сейчас у украинских властей ещё есть возможность отвести часть войск из Донбасса, как минимум к Днепру, и уже там готовиться к встрече с российскими военнослужащими, но такой расклад событий маловероятен.

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Авторы Даниил Черных