Украина начала выпускать из тюрем бывших военных для участия в боевых действиях

По большинству осуждённых вопрос ещё согласовывается, учитываются их "боевой опыт, заслуги перед государством и искреннее раскаяние".

Власти Украины начали освобождать из мест лишения свободы заключённых с военным опытом для участия в боевых действиях, сообщил прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк в комментарии телеканалу Hromadske. По его словам, данное решение приняли на самом высоком уровне.

Синюк подчеркнул, что по большинству заключённых вопрос ещё согласовывается, учитываются их "боевой опыт, заслуги перед государством и искреннее раскаяние". В настоящее время отправлен "на выполнение боевых задач" Сергей Торбин, осуждённый за организацию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Также ему позволили взять в подразделение "ещё около десятка людей, которых он выбрал среди ныне осуждённых".