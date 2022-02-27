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Регион
Опубликовано 27 февраля 2022, 12:48

Украина начала выпускать из тюрем бывших военных для участия в боевых действиях

По большинству осуждённых вопрос ещё согласовывается, учитываются их "боевой опыт, заслуги перед государством и искреннее раскаяние".

Власти Украины начали освобождать из мест лишения свободы заключённых с военным опытом для участия в боевых действиях, сообщил прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк в комментарии телеканалу Hromadske. По его словам, данное решение приняли на самом высоком уровне.

Синюк подчеркнул, что по большинству заключённых вопрос ещё согласовывается, учитываются их "боевой опыт, заслуги перед государством и искреннее раскаяние". В настоящее время отправлен "на выполнение боевых задач" Сергей Торбин, осуждённый за организацию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Также ему позволили взять в подразделение "ещё около десятка людей, которых он выбрал среди ныне осуждённых".

На время боевых действий освобождён и экс-военный ВСУ Дмитрий Балабуха, которого осудили за убийство гражданского на остановке. Сообщается, что заявление на участие в боевых действиях написал бывший командир батальона "Торнадо" Руслан Онищенко и комбат "Донбасса" Семён Семенченко, но решение по ним ещё не принято.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил — речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © Shutterstock

Оксана Попова
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