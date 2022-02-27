СМИ: Зеленский попросил организовать мирную конференцию по Украине в Женеве

По некоторым данным, поводом для проведения конференции является сессия Совета ООН по правам человека, запланированная на 28 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора 26 февраля попросил главу Швейцарии Иньяцио Кассиса организовать в Женеве мирную конференцию по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает швейцарская газета Tages-Anzeiger.

"Непосредственной целью (конференции. — Прим. Лайфа) могло бы быть достижение прекращения огня. Этот запрос уполномочивает Швейцарию выступать в качестве нейтрального посредника официально и в соответствии с международным правом", — говорится в сообщении издания.