СМИ: Зеленский попросил организовать мирную конференцию по Украине в Женеве
По некоторым данным, поводом для проведения конференции является сессия Совета ООН по правам человека, запланированная на 28 февраля.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора 26 февраля попросил главу Швейцарии Иньяцио Кассиса организовать в Женеве мирную конференцию по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает швейцарская газета Tages-Anzeiger.
"Непосредственной целью (конференции. — Прим. Лайфа) могло бы быть достижение прекращения огня. Этот запрос уполномочивает Швейцарию выступать в качестве нейтрального посредника официально и в соответствии с международным правом", — говорится в сообщении издания.
Уточнятся, что дипломатические усилия для организации переговоров применяются "полным ходом", по-видимому, страна также ведёт переговоры и с российской стороной. По информации газеты, поводом для проведения конференции является сессия Совета ООН по правам человека. Она начнётся 28 февраля, ожидается, что глава МИД России Сергей Лавров лично примет в ней участие.
Напомним, сегодня МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. После этого помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что делегация России готова ждать ответа Украины по переговорам до 15:00.
Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © Instagram / zelenskiy_official